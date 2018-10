Besiktas. Loris Karius znowu w tarapatach, nie chcą go w Stambule

Szefowie Besiktasu Stambuł poznali się na wypożyczonym z Liverpoolu Lorisie Kariusie. Niemiecki bramkarz kontynuuje w Turcji serię fatalnych występów, która rozpoczęła się spektakularnymi błędami w finale Ligi Mistrzów. Turcy chcą pozbyć się Kariusa lub zmienić warunki wypożyczenia i sprowadzić z Liverpoolu Divocka Origiego - informuje "Mirror".

Loris Karius to symbol porażki Liverpoolu w tegorocznym finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt 1-3. Niemiecki bramkarz długo nie mógł otrząsnąć się po majowym finale w Kijowie, zaliczył bardzo słaby okres przygotowawczy. Liverpool bez żalu wypożyczył Kariusa do Besiktasu Stambuł, a w jego miejsce sprowadził z AS Roma Alissona Beckera.

Karius w Turcji sobie jednak nie radzi. Dziewięć spotkań, jedno czyste konto, czternaście straconych goli – to bilans byłego golkipera Mainz. Wśród puszczonych goli nie brakuje kilku takich, które stanowczo obciążają jego konto.

Cierpliwość tureckich działaczy skończyła się już po trzech miesiącach. Besiktas chce pozbyć się Lorisa Kariusa, który w Liverpoolu nie ma teraz czego szukać. Pierwszym bramkarzem "The Reds" jest oczywiście Alisson, zmiennikiem Simon Mignolet, a trzecim wyborem Juergena Kloppa jest Kamil Grabara.

Turcy płacą połowę pensji Kariusa, ale starają się zmienić warunki współpracy z klubem z Anfield. Besiktas nie odda Kariusa Liverpoolowi w styczniu, jeśli będą mogli wypożyczyć Divocka Origiego. Reprezentant Belgii nie ma szans na regularną grę w Liverpoolu. Rzadko mieści się w kadrze meczowej ekipy Juergena Kloppa. Niemiecki szkoleniowiec LFC jest gotów oddać Origiego.