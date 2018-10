Blackburn - Leeds 2-1. Gol Mateusza Klicha

Piłkarze Leeds United przegrali na wyjeździe z Blackburn Rovers 1-2 (1-1) w wyjazdowym spotkaniu 13. kolejki Championship. Jedynego gola dla gości w doliczonym czasie pierwszej połowy strzelił Mateusz Klich. Polak przebywał na boisku przez 90 minut.

Sobotni mecz nie zaczął się dla Leeds dobrze. Już w 2. minucie gospodarze objęli bowiem prowadzenie. Do dośrodkowania Harrisona Reeda z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył Danny Graham i zrobiło się 1-0.

Podopieczni trenera Marcelo Bielsy nie błyszczeli w pierwszej połowie, a mimo to zdołali doprowadzić do remisu. W 45. minucie Samuel Saiz świetnie dośrodkował w pole karne, tam Gaetano Berardi zgrał piłkę po ziemi do nadbiegającego Mateusza Klicha, a Polak strzałem po ziemi z sześciu metrów wyrównał na 1-1. Dla pomocnika z Tarnowa to już piąty ligowy gol w tym sezonie. Gospodarze mogli pluć sobie w brodę, bo wcześniej nie wykorzystali dwóch sytuacji na podwyższenie prowadzenia.

Rovers mogli jednak liczyć na stałe fragmenty gry, a zwycięskiego gola strzelili po kolejnym rzucie rożnym. W 70. minucie Craig Conway dośrodkował w pole karne, a tam „główką” do siatki rywali trafił Darragh Lenihan.

Kwadrans później Klich mógł ponownie doprowadzić do remisu. Tym razem jednak znakomicie z jego strzałem poradził sobie David Raya. Goście walczyli o drugiego gola do samego końca, ale bramkarz Blackburn nie dał się pokonać po raz drugi.

Leeds United zajmuje czwarte miejsce w tabeli Championship, ze stratą dwóch punktów do prowadzącego Middlesbrough. Rovers dzięki wygranej awansowali na piątą pozycję, tracąc obecnie do ekipy Klicha dwa punkty.

Blackburn Rovers - Leeds United 2-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Graham (2.), 1-1 Klich (45+1.), 2-1 Lenihan (70.)

