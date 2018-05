Brazylijczyk Fabinho wzmocni Liverpool FC

Brazylijski piłkarz Fabinho, czołowy pomocnik AS Monaco, przechodzi do Liverpoolu - poinformowały oba kluby w poniedziałkowy wieczór na Twitterze. Według nieoficjalnych informacji będzie kosztować ok. 50 mln euro plus bonusy.

W minionym sezonie francuskiej ekstraklasy 24-letni Fabinho rozegrał 34 mecze i zdobył siedem bramek. Monaco, którego piłkarzem jest m.in. Kamil Glik, zajęło drugie miejsce w tabeli.

W reprezentacji Brazylii Fabinho rozegrał dotychczas cztery mecze. Nie został powołany na mundial w Rosji.

Liverpool FC w sobotnim finale Ligi Mistrzów w Kijowie przegrał z Realem Madryt 1:3.