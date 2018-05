Brighton pokonał 1-0 Manchester United i utrzymał się w Premier League

Brighton & Hove Albion pokonał Manchester United 1-0 (0-0) w piątkowym meczu 37. kolejki Premier League. Gola na wagę zwycięstwa i jednocześnie utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej strzelił dla beniaminka w 57. minucie Niemiec Pascal Gross.

37. kolejka Premier League rozpoczęła się w piątkowy wieczór na Amex Stadium. Gospodarze, piłkarze Brighton & Hove Albion, przystąpili do meczu z Manchesterem United ze świadomością, że ewentualna wygrana zapewniłaby im utrzymanie w premierowym sezonie na boiskach Premier League. Z kolei "Czerwone Diabły" korzystnym wynikiem chciały przybliżyć się do zajęcia drugiego miejsca na koniec sezonu, co byłoby najlepszym wynikiem zespołu od czasu przejścia na emeryturę Sir Aleksa Fergusona w 2013 roku. Goście przystąpili jednocześnie do piątkowego spotkania ze znakomitą statystyką z historii ligowych spotkań rozegranych właśnie w ten dzień, gdyż wygrali sześć z nich, a w pozostałych trzech zremisowali.

Motywacja zespołu beniaminka okazała się znacznie lepsza i w pierwszej połowie podopieczni Chrisa Hughtona stworzyli sobie znacznie lepsze okazje do strzelenia gola. Na ich drodze stanął jednak David de Gea, który najpierw w 20. minucie obronił potężny strzał z półwoleja Glenna Murraya, a następnie w 34. minucie zatrzymał w sytuacji sam na sam Pascala Grossa, wybranego przez fanów gospodarzy najlepszym piłkarzem bieżącego sezonu.

Ataki Brighton przyniosły ostatecznie efekt w 57. minucie. W polu karnym szarpnął do końcowej linii Kolumbijczyk Jose Izquierdo, a po jego zagraniu i podbiciu piłki przez De Geę spadła ona na głowę wbiegającego w pole bramkowe Grossa. Ten uderzył, a próbujący wybić piłkę Marcos Rojo uczynił to już za linią bramkową. Kibiców i piłkarzy gospodarzy ogarnął szał radości, a z kolegami cieszył się nawet ich golkiper Matthew Ryan, który sprintem przebiegł kilkadziesiąt metrów.

Australijski golkiper dobrze się tą przebieżką zapewne rozgrzał na ostatnie pół godziny spotkania. W tym czasie podopieczni Jose Mourinho w końcu zaczęli stwarzać zagrożenie na połowie Brighto. chociaż w ataku "Czerwonych Diabłów" widać było brak nieobecnych Romelu Lukaku i Alexisa Sancheza.

W 70. minucie dwukrotnie Ryan musiał interweniować, gdy najpierw odbił piłkę po bardzo mocnym strzale zza pola karnego Marcusa Rashforda, a następnie złapał ją po lżejszym uderzeniu Jessego Lingarda. Mimo trzech zmian przeprowadzonych przez portugalskiego menedżera w drugiej połowie piłkarze United nie zdobyć wyrównującej bramki i ostatecznie zasłużenie przegrali na Amex Stadium 0-1.

Dzięki wygranej Brighton & Hove Albion utrzymał się w szeregach Premier League na kolejny sezon, a gracze Manchesteru United w piątkowy wieczór pokazali, że myślami są już chyba przy czekającym ich 19 maja finale Pucharu Anglii przeciwko Chelsea. Wstydliwą statystyką dla "Czerwonych Diabłów" jest niewątpliwie to, że przegrali wszystkie trzy spotkania na boiskach beniaminków w bieżących rozgrywkach.

Brighton & Hove Albion - Manchester United 1-0 (0-0)

Bramka: Pascal Gross (57.)

