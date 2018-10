Brighton - West Ham 1-0 w 8. kolejce Premier League. Grał Łukasz Fabiański

Mała niespodzianka na początek 8. kolejki Premier League. Grający ostatnio bardzo dobrze West Ham przegrał na wyjeździe z Brighton 0-1 (0-1). 90 minut w barwach gości przebywał na murawie Łukasz Fabiański, który był bez szans przy golu Glenna Murraya.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Fabiański po 1-1 z Włochami. Wideo INTERIA.TV

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę angielskiej Premier League

Reklama

Konkretne wzmocnienia i nowy trener Manuel Pellegrini – West Ham miał w tym sezonie grać dobrą piłkę. Wystartował jednak fatalnie. Nie mógł zwyciężyć w pierwszych pięciu ligowych meczach. Widać było, że zawodnicy potrzebują ogrania.

W ostatnich trzech spotkaniach coś w końcu zaskoczyło. Wygrana z Evertonem 3-1, remis z Chelsea 0-0 i zwycięstwo z Manchesterem United 3-1 sprawiły, że dla „Młotów” nadeszły lepsze czasy. Duża w tym zasługa zbierającego znakomite recenzje między słupkami Łukasza Fabiańskiego.

Zdaniem ekspertów ekipa z Londynu była faworytem wyjazdowego starcia z Brighton, które rozpoczynało 8. kolejkę Premier League. – Nie dopisujcie nam przedwcześnie trzech punktów. Rywale u siebie są bardzo groźni – przestrzegał przed nadmiernym optymizmem Pellegrini.

W 25. minucie gospodarze pokazali pazurki. Pomógł im Andrij Jarmołenko, który stracił piłkę w środku boiska. Z lewej strony na bramkę West Hamu popędził Beram Kayal, dośrodkował do Glena Murraya, a ten precyzyjnie dostawił nogę. Fabiański nie miał nic do powiedzenia. Mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. Dla napastnika „Mew” było to już piąte trafienie w sezonie.

Londyńczycy zawodzili. Przez większość spotkania nie potrafili stworzyć sobie groźnej sytuacji. Odbijali się od dobrze zorganizowanej obrony Brighton.

Mocniej przycisnęli dopiero w ostatnich 20 minutach. Oddali kilka strzałów, żaden z nich nie mógł zaskoczyć bramkarza gospodarzy. W doliczonym czasie gry znakomitą sytuację na wyrównanie zmarnował Marko Arnautović, który stojąc 5 metrów od bramki huknął nad poprzeczką.

Konsekwentna defensywa zawodników „Mew” się opłaciła. W efekcie zwyciężyli 1-0.



Brighton & Hove Albion FC - West Ham United 1-0 (1-0)

Zobacz raport meczowy