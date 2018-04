Carlo Ancelotti w Arsenalu za Arsene'a Wengera? Włoski trener komentuje

Obecnie bezrobotny Carlo Ancelotti zdaniem angielskich mediów jest jednym z głównych kandydatów do przejęcia posady trenera Arsenalu. Arsene Wenger zakomunikował, że po ponad 20 latach spędzonych w klubie odejdzie po zakończeniu sezonu.

Ancelotti jest bezrobotny odkąd we wrześniu pożegnał się z posadą szkoleniowca Bayernu Monachium i został zastąpiony przez Juppa Heynckesa. Teraz Włoch, który w przeszłości z powodzeniem prowadził Chelsea jest uznawany za jednego z najlepszych kandydatów, do zastąpienia Wengera.

- On (Wenger - przyp. red.) stworzył nową historię Arsenalu i zostanie zapamiętany na zawsze. ”Kanonierzy” wiedzą, co robić. Jeśli ich plany uwzględniają moją osobę, to z zawodowego punktu widzenia jestem zadowolony, ale na ten moment nie mamy o czym rozmawiać – wyznał Włoch.

- Moja przyszłość jest uzależniona od ofert i projektów, które zostaną mi przedstawione. Nie jest tak, że tylko ja decyduję – podkreślił.

Media na Wyspach Brytyjskich rozpisują się również o szansach bezrobotnego Thomasa Tuchela. Niemiec jest także przymierzany do PSG. Inne kandydatury to m.in. obecny szkoleniowiec Celticu Brendan Rodgers oraz były piłkarz Arsenalu Patrick Vieira.

