Cesc Fabregas trafi do Atletico?

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Cesca Fabregasa w Chelsea powoli dobiega końca. Od kilku tygodni spekuluje się, że pomocnik wkrótce odejdzie z ekipy „The Blues”. Według „The Sun” możliwym kierunkiem jest powrót do Hiszpanii, dokładnie do Atletico Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lemar zaprezentowany w Atletico. Wideo Eurosport

Fabregas piłkarzem Chelsea jest on 2014 roku. Wcześniej występował z powodzeniem także w Barcelonie i Arsenalu. W czterech poprzednich sezon Hiszpan należał do podstawowych zawodników „The Blues”. Obecnie, po objęciu zespołu przez Maurizio Sarriego, 31-latek wypadł z rotacji.

Reklama

Nie brakuje plotek, że Fabregas w najbliższej przyszłości opuści Stamford Bridge. Szczególnie, że jego kontrakt z Chelsea wygasa po sezonie 2018/19. Według „The Sun” doświadczonym pomocnikiem poważnie zainteresowane jest Atletico Madryt, który już w styczniu będzie mogło rozpocząć rozmowy z Fabregasem. W takim przypadku dołączyłby on do drużyny prowadzonej przez Diego Simeone na zasadzie wolnego transferu po trwających rozgrywkach ligowych. Niewykluczone, że Chelsea będzie chciała jeszcze cokolwiek zarobić na sprzedaży Fabregasa i wtedy do przenosin do Madrytu doszłoby już podczas najbliższego zimowego okienka.

132-krotny reprezentant Hiszpanii w dorobku ma m.in. dwa mistrzostwa Anglii zdobyte z Chelsea.

Zdjęcie Cesc Fabregas / Getty Images

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League