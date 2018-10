Championship. Mateusz Klich w dziesiątce najlepszych zawodników ligi początku sezonu

Mateusz Klich imponuje formą na początku sezonu i jest jednym z objawień angielskiej Championship. Polak został wyróżniony przez magazyn "FourFourTwo", który umieścił go w dziesiątce najlepszych graczy trwającego sezonu.

Klich w zestawieniu uplasował się na ósmej pozycji. Jest jednym z dwóch wyróżnionych zawodników Leeds United, obok Pablo Hernandeza. Drużyna trenera Marcelo Bielsy plasuje się na trzecim miejscu w tabeli.



- Marcelo Bielsa uchodzi za trenera umiejącego wydobywać z piłkarza, to co najlepsze, a reprezentacyjna forma Klicha jest tego najlepszym przykładem. Odstawiony przez byłego trenera Leeds Thomasa Christensena - który wypożyczył go do Utrechtu - 28-latek jest prawdziwym objawieniem od kiedy wrócił na Elland Road - chwali polskiego pomocnika magazyn "FourFourTwo".



- Klich znakomicie spisuje się w roli pomocnika "box-to-box". Jego energia, inteligentne ruchy i dobre podejmowanie decyzji sprawiają, że należy do najlepszych graczy ligi. Z czterema golami i trzema asystami okazał się bardzo wszechstronną inwestycją - brzmi uzasadnienie nominacji Klicha.

Dobre występy rozgrywającego pozwoliły mu na powrót do reprezentacji Polski po czterech latach przerwy. Klich zagrał w meczach Ligi Narodów z Włochami (1-1) i Portugalią (2-3), a także sparingowym starciu z Irlandią (1-1), w którym strzelił nawet gola.

