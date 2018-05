"Chciałabym, aby Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United"

- Lubię Paryż. Byłam tam kilka razy. Wiem, że syn byłby we Francji dobrze traktowany, ale wolałabym, by wrócił do Manchesteru United – to słowa Dolores Aveiro, matki gwiazdora Realu Madryt Cristiano Ronaldo. Przyszłość Portugalczyka na Santiago Bernabeu przestała być taka pewna po jego ostatnich wypowiedziach.

Cristiano Ronaldo rozgrywa kapitalny rok. Od stycznia zagrał w 24 spotkaniach i strzelił 30 goli. Do Rosji pojedzie jako mistrz Europy sprzed dwóch lat, a w ręku wciąż może mieć medal za trzecie z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów. – Z Ronaldo Portugalia może osiągnąć wszystko w mistrzostwach świata w Rosji. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych – stwierdził ostatnio menedżer Manchester United Jose Mourinho.

Klub z Old Trafford rozwinął markę „CR7”. Portugalczyk trafił do Realu Madryt latem 2009 r. i w Hiszpanii wygrał wszystko, co się da. W Europie również. – To była zaszczyt grać w Realu Madryt – rzucił ostatnio w kierunku kibiców portugalski gwiazdor. Być może Ronaldo wróci właśnie do klubu z północno-zachodniej Anglii.

Wiele wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo zamierza opuścić Santiago Bernabeu. 33-latek jest kuszony przez Paris Saint-Germain, gdzie mógłby liczyć na dużą podwyżkę. Dolores Aveiro, matka piłkarza, stwierdziła, że lepiej, by syn wrócił do Premier League.

- Lubię Paryż. Od czasu to czasu odwiedzam to miasto. Ostatni raz byłam tam, gdy mój syn odbierał Złotą Piłkę. Wszyscy traktowali go tam bardzo dobrze. Nie miałabym nic przeciwko jego przeprowadzce do Paryża. Wolałabym jednak, by mój syn wrócił do Manchesteru United – powiedziała Aveiro w rozmowie z jedną z francuskich telewizji, co od razu podchwyciły angielskie media, w tym m.in. „Daily Mail”.

