Chelsea. Antonio Conte poczuł się urażony i odstawił Antonio Ruedigera

Zespół Chelsea był już w poważnych tarapatach w sobotnim starciu z Southampton. "The Blues" ostatecznie wygrali na południu Anglii 3-2. W drużynie ze Stamford Bridge zabrakło miejsca dla Antonio Ruedigera. Obrońca uważa, że nie zagrał, bo przeinaczono jego wywiad po meczu z West Hamem. - Nie chciałem nikogo urazić ani krytykować taktyki, a wszyscy tak to odebrali. Dlatego nie grałem - powiedział

Zdjęcie Antonio Ruediger /SID

Kosztem Niemca - miejsca w podstawowym składzie doczekał się Gary Cahill. W meczu z Southampton Anglik tworzył trójkę stoperów razem z Andreasem Christensenem i Cezarem Azpiliquetą. Antonio Rudiger, który w tym sezonie zazwyczaj był „pewniakiem” do pierwszego składu, nie zagrał z powodu wywiadu po meczu z West Hamem. Wcześniej zagrał 23 ligowe mecze i sześć w Lidze Mistrzów.

- Czy moja nieobecność była efektem wywiadu pomeczowego po derbach z West Hamem? Prawdopodobnie tak. Muszę jednak wyznać, że źle zrozumiano moje słowa. To nie był atak w stronę taktyki. Nie chciałem nikogo zaczepiać personalnie, miałem na myśli nas, czyli cały zespół. Moja relacja z trenerem? Cały czas jest normalna. Na pewno z mojej strony, Antonio Conte to mój szkoleniowiec, muszę go szanować. To bardzo dobry menedżer - stwierdził Niemiec.

Piłkarze Chelsea musieli w sobotę uciekać spod stryczka, bowiem po golach Duszana Tadicia i Jana Bednarka przegrywali z Southampton 0-2. Zwycięstwo byłym już mistrzom Anglii (w niedzielę nowym zostali piłkarze Manchesteru City) dały trafienia Edena Hazarda i Oliviera Girouda. Chelsea jest jednak daleko od czołowej czwórki ligi. Do czwartego Tottenhamu londyńczycy tracą siedem punktów.

