Chelsea chce Anthony'ego Martiala

Anthony Martial nie może pogodzić się z rolą zmiennika w Manchesterze United. Francuz nie chce przedłużyć umowy z klubem z Old Trafford, a skorzystać pragnie na tym Roman Abramowicz. Rosyjski właściciel Chelsea miał dać zgodę na sprowadzenie reprezentanta Francji na Stamford Bridge - poinformował „Daily Mail”

Martial trafił do Manchesteru United prawie trzy lata temu, gdy miał niespełna dwadzieścia lat. Za prawie sześćdziesiąt milionów euro. Wejście do Premier League miał imponujące, bowiem w debiucie z Liverpoolem strzelił pięknego gola,a Manchester wygrał całe spotkanie 3-1. Wydawało się, że jego rola w zespole „Czerwonych Diabłów” będzie rosnąć, tymczasem Francuz nie zawsze był pewny gry w podstawowej jedenastce.

Mimo że Louisa van Gaala na ławce trenerskiej United zmienił Jose Mourinho, Martial dalej nie jest pewniakiem do podstawowego składu. Przed startem poprzedniego sezonu frustracja Francuza mogła się zaognić, gdy na Old Trafford trafił Zlatan Ibrahimović, który z miejsca zabrał mu koszulkę z nr 9.

Jak informują „The Telegraph” i „Daily Mail”, Anthony Martial stał się prawdziwym obiektem zainteresowań Chelsea. Nawet właściciel "The Blues" Roman Abramowicz jest przekonany, że sprowadzenie skrzydłowego na zachodni Londyn to byłoby spore wzmocnienie. Wcześniej wychowanka Olympique'u Lyon łączono z Juventusem i Bayernem Monachium, cena jaką trzeba byłoby za niego zapłacić to ok. 65 milionów euro.

Martial w tym sezonie zagrał 29 spotkań w Premier League z czego siedemnaście w podstawowym składzie. Strzelił w nich dziewięć goli.



