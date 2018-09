Chelsea. Eden Hazard ma trzy opcje. Decyzja po sezonie

Dziennikarz szkockiego dziennika ”Daily Record” Ian McGarry twierdzi, że skrzydłowy Chelsea Eden Hazard po sezonie zmieni pracodawcę. Co więcej Belg zdaje sobie sprawę, że może liczyć na oferty z trzech klubów: FC Barcelona, Realu Madryt i Bayernu Monachium. Ostateczną decyzję zawodnik podejmie na początku czerwca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli nowy odcinek wattsów. Wideo Eurosport

Latem dużo mówiło się o transferze Hazarda do Realu Madryt, jednak ostatecznie piłkarz nie podjął decyzji o przeprowadzce. Mówi się, że miało to związek z odejście z klubu Zinedine’a Zidane’a, który wcześniej mocno naciskał na prezydenta ”Królewskich” Florentino Pereza, by pozyskał 27-letniego Belga. Jednocześnie agenci piłkarza mieli skontaktować się z Perezem, by poinformować go, że temat będzie ponownie aktualny latem przyszłego roku.

Reklama

Dziennikarz Ian McGarry twierdzi, że oprócz ”Los Blancos” piłkarz może liczyć na lukratywne oferty z FC Barcelona i Bayernu Monachium. Bawarczycy będą potrzebowali następcy Francka Ribery’ego i Arjena Robbena, a Hazard otwiera ich listę życzeń. Na dodatek jego kontrakt wygasa w czerwcu 2020 roku i latem Chelsea będzie miała ostatnią okazję, by zarobić na sprzedaży zawodnika.

- Według moich informacji Hazard zachowuje spokój, bo wie, że może liczyć na oferty z trzech największych klubów w Europie: Barcelony, Bayernu Monachium i Realu Madryt. Niewykluczone, że już przedstawiono mu warunki – uważa McGarry.

- Jego kontraktowa sytuacja jest skomplikowana, Chelsea znajdzie się w takiej samej sytuacji, co z Thibaut Courtois. Będzie musiała go sprzedać latem, jeśli chce zarobić godziwe pieniądze – podkreślił.

W obecnym sezonie Hazard rozegrał sześć spotkań w Premier League, w których strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty.

Zdjęcie Eden Hazard / PA Sport

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

po