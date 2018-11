Chelsea - Everton 0-0 w Premier League

Chelsea zremisowała z Evertonem 0-0 w niedzielnym meczu 12. kolejki Premier League. Faworyzowani gospodarze zwłaszcza w drugiej połowie dominowali na murawie, lecz przez 90 minut nie znaleźli sposobu na defensywę "The Toffees".

Niedziela z Premier League rozpoczęła się od wygranej 2-0 Liverpoolu w meczu z Fulham, co pozwoliło podopiecznym Juergena Kloppa wskoczyć na pozycję lidera tabeli. Kibice Chelsea liczyli jednak na to, że taki stan rzeczy utrzyma się tylko przez kilka godzin. Ich ulubieńcy mogli bowiem przeskoczyć "The Reds", lecz potrzebowali do tego zwycięstwa nad Evertonem.

Na murawie Stamford Bridge szybko okazało się, że nie będzie to łatwym zadaniem. Od początku spotkania goście znakomicie neutralizowali poczynania ofensywne londyńczyków, a szczególną uwagę skoncentrowali na Belgu Edenie Hazardzie i Brazylijczyku Willianie. Trochę więcej miejsca miał za to Marcos Alonso i to właśnie ofensywnie usposobiony lewy obrońca Chelsea oddał w pierwszej połowie jedyny celny strzał na bramkę. W 40. minucie po sprytnie rozegranym rzucie wolnym Hiszpan uderzył mocno lewą nogą z woleja, lecz skuteczną paradą popisał się Jordan Pickford.

Znacznie więcej na boisku działo się po przerwie. Rozpoczęło się od kontrowersji związanych z odbiciem piłki ręką przez Antonio Ruedigera, a także przepychankami Alvaro Moraty z debiutującym w wyjściowym składzie "The Toffees" Kolumbijczykiem Yerrym Miną. Żadna z tych sytuacji nie skłoniła jednak sędziego Kevina Frienda do podyktowania rzutu karnego.

Z każdą minutą groźniejsze były również ataki Chelsea. Najlepszą okazję bramkową miał po godzinie gry Willian, który po prostopadłym zagraniu z głębi pola Hazarda z impetem wbiegł w pole karne, lecz piłka po jego strzale prawą nogą minimalnie minęła słupek bramki gości. Kilka minut później kolejny raz swoich sił spróbował również Alonso, który uderzył z bardzo ostrego kąta. Pickford piłki nie sięgnął, lecz na jego szczęście odbiła się ona od zewnętrznej części słupka.

Menedżer "The Blues" Maurizio Sarri nie zdecydował się wprowadzić na murawę z ławki rezerwowych Olivera Giroud i całe 90 minut na środku ataku Chelsea rozegrał Morata. Hiszpan nie zapisze jednak niedzielnego spotkania do udanych. Nie tylko przegrał większość pojedynków z Miną i Michaelem Keane'em, bardzo często łapany był również na spalonym. To m.in. miało miejsce w 72. minucie, gdy jedyny raz udało mu się umieścić piłkę w siatce gości, co jednak po sygnalizacji sędziego asystenta nie zakończyło się golem dla gospodarzy.

Chelsea zremisowała zatem ostatecznie 0-0 z Evertonem i po dwunastu spotkaniach traci dwa punkty do Liverpoolu.

