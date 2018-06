Chelsea kontra Conte. Prawnicy w akcji

Jak informują media na Wyspach Brytyjskich, właściciel Chelsea Roman Abramowicz i jego doradcy robią wszystko, by nie wydać na Antonio Contego złamanego grosza. Klub chce rozwiązać kontrakt z menedżerem, ale musi mu wypłacić odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy.

W ciągu najbliższych dni nowym menedżerem "The Blues" ma zostać Maurizio Sarri. Niewykluczone, że Chelsea będzie musiała zapłacić jego obecnemu klubowi kilka milionów euro. Prezydent SSC Napoli Aurelio De Laurentiis na każdym kroku podkreśla, że nie puści szkoleniowca za czapkę gruszek. Jednak jeszcze większym problemem dla londyńskiego klubu może być rozwiązanie umowy z Antonio Conte.

Włoch zastrzegł w kontrakcie, że jeśli on lub ktokolwiek z jego sztabu zostanie zwolniony przed czerwcem 2019 roku, to klub musi mu wypłacić 11 milionów euro. Roman Abramowicz nie chce płacić tak dużych pieniędzy i woli je przeznaczyć na wykup Sarriego. Zdaniem brytyjskich mediów jego prawnicy już wkroczyli do akcji i szukają wszelkich możliwych sposobów, by czym prędzej doszło do rozstania z Conte.

Prawnicy chcą udowodnić, że menedżer "The Blues" jest winien klubowi pieniądze. Dokładnie chodzi o sytuację z Diego Costą. Po zakończeniu sezonu 2016/2017 Conte miał napisać do piłkarza, że nie jest mu już potrzebny, a wiadomość przedostała się do mediów. Oburzony zawodnik odmówił powrotu z wakacji i zażądał zgody na transfer do Atletico Madryt. Transakcja doszła do skutku, ale zdaniem Chelsea przez działania Contego klub stracił dużo pieniędzy. Ostatecznie Atletico zapłaciło za Costę 66 milionów euro, podczas gdy piłkarz był wart przynajmniej 80 milionów.

Na Stamford Bridge chcą zakończyć proces wymiany menedżerów najpóźniej do końca czerwca. Na ten moment porozumienia nie widać, a Conte również jest gotowy na sądową batalię.

