Chelsea - Liverpool 1-1. Eden Hazard chwali Daniela Sturridge'a

Ciekawe spotkanie oglądali kibice w sobotę na Stamford Bridge. Chelsea do 89. minuty prowadziła z Liverpoolem, ale ostatecznie tylko zremisowała 1-1. Pięknego gola dla przyjezdnych strzelił rezerwowy Daniel Sturridge. – On jest wspaniałym piłkarzem, ale musi być zdrowy – powiedział Eden Hazard z ekipy gospodarzy.

Podopieczni Maurizio Sarriego wygrywali po bramce Edena Hazarda, który 25. minucie wykorzystał dobre podanie Mateo Kovacicia. Wydawało się, że "The Blues" utrzymają korzystny wynik do samego końca, ale przyjezdnych przed stratą trzech punktów uratował Sturridge.

Rezerwowy angielski napastnik "The Reds" przepięknie kopnął zza pola karnego.

- Powiedziałem mu, że jego bramka nie była zła. Muszę być uczciwy. W środę też strzelił gola. W sobotę chyba chciał mnie skopiować. Być może chciałby być jak ja – uśmiechał się Eden Hazard. – Kiedy Daniel jest w pełni sił, to jest z niego świetny zawodnik. Miałem szansę, aby grać z nim w Chelsea przez pewien czas. Niestety, w trakcie kariery miał wiele kontuzji, ale kiedy jest na murawie, to potrafi strzelać takie gole jak ten w sobotę. Jestem zadowolony, że on się dobrze spisał, ale nie jestem szczęśliwy, że przez to nie wygraliśmy – dodał belgijski rozgrywający.

Po tym remisie Chelsea ma 17 punktów i jest trzecia. Liverpool zajmuje drugą lokatę (19 pkt). Taki sam dorobek ma pierwszy Manchester City.



Wyniki, terminarz i tabela Premier League