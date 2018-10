Chelsea Londyn - Derby County 3-2 w Pucharze Ligi

Ogromne problemy sprawiło Chelsea na Stamford Bridge występujące w Championship Derby County. Drużyna prowadzona przez Franka Lamparda przegrała 2-3 w czwartej rundzie Pucharu Ligi, ale niewiele brakowało, by wynik był zupełnie inny.

Frank Lampard wrócił na Stamford Bridge. Tym jednak razem stanął po drugiej stronie barykady. Legendarny pomocnik Chelsea obecnie jest menedżerem Derby County i to właśnie tę drużynę podejmowali w środę "The Blues" w 1/8 finału Pucharu Ligi.

Faworyzowani gospodarze objęli prowadzenie w kuriozalnych okolicznościach. W 5. minucie niefortunnie piłkę z pola karnego próbował wybijać Fikayo Tomori. Skończyło się tym, że pokonał on własnego bramkarza. Co ciekawe, 20-letni obrońca do Derby wypożyczony jest z… Chelsea. Trudno jednak w dopatrywać się w tym jakiekolwiek celowości. Gdyby Tomori chciał powtórzyć to "zagranie", najprawdopodobniej nie udałoby mu się to nawet w stu próbach.

Szybko stracony gol nie załamał ekipy z Championship. Goście odpowiedzieli błyskawicznie. Przysnęła nieco defensywa Chelsea, co wykorzystał Jack Marriott.

W 21. minucie "The Blues” znów wyszli na prowadzenie. Znów za sprawą… obrońcy Derby! Tym jednak razem Scotta Carsona zaskoczył Richard Keogh. Przy obu samobójach podawał Davide Zappacosta.

"Barany” kolejny raz musiały gonić wynik i kolejny raz udało się wyrównać. Po składnej akcji z bliska trafił Martyn Waghorn.

Ambitnym gościom nie udało się utrzymać remisu do przerwy. W 41. minucie trafił Cesc Fabregas.

Jak się okazało, trafienie Hiszpana było ostatnim w tym meczu. Końcówka należała do gości, którzy stawiając wszystko na jedną kartę, odważnie atakowali bramkę Chelsea. W 85. minucie przed świetną okazją na doprowadzenie do dogrywki stanął Keogh, ale jego sytuacyjny strzał instynktownie obronił Willy Caballero. Chwilę później w słupek trafił rezerwowy David Nugent. "The Blues" przetrwali ciężkie chwile i awansowali do kolejnej rundy.

Drużyna Lamparda, choć przegrała na Stamford Bridge i odpadła z Pucharu Ligi, pozostawiła dobre wrażenie.

Bez Łukasza Fabiańskiego w bramce West Ham United podejmował Tottenham. Między słupkami bramki "Młotów” podczas derbów Londynu stanął równie doświadczony Adrian. Hiszpan dwukrotnie musiał tego dnia wyciągać piłkę z siatki po strzała Sona Hueng-mina. W 71. minucie dla WHU bramkę zdobył Lucas Perez, ale chwilę później "Spurs” znów byli na dwubramkowym prowadzeniu. Gola, który ustalił wynik meczu, strzelił Fernando Llorente i Tottenham wygrał 3-1.

Arsenal z kłopotami uporał się na własnym boisku z występującym w League One Blackpool wygrywając 2-1. W 33. minucie prowadzenie gospodarzom dał Stephan Lichsteiner, a po przerwie podwyższył 18-letni Emile Smith Rowe. I gdy wydawało się, że „Kanonierzy” mają sytuację pod kontrolą, drugą żółtą kartkę obejrzał Matteo Guendouzi. W 66. minucie goście złapali kontakt za sprawą Paudiego O’Connora. Ten sam zawodnik w końcówce spotkania wyleciał z boiska za brutalny faul na Pierre-Emericku Aubameyangu i zespół Unaia Emery’ego zdołał obronić minimalne prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego.