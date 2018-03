Chelsea Londyn. Jeszcze trzy tygodnie przerwy Davida Luiza

Trener londyńskiej Chelsea Antonio Conte poinformował na czwartkowej konferencji prasowej, że brazylijski obrońca "The Blues" David Luiz jeszcze przez trzy tygodnie pauzować będzie z powodu kontuzji kolana.

Zdjęcie David Luiz /Imago

Obecny sezon jest bardzo nieudany dla 30-letniego obrońcy, który w sierpniu 2016 roku powrócił na Stamford Bridge po dwóch latach spędzonych w Paris Saint-Germain. Z uwagi na różne urazy Luiz wystąpił w zaledwie 10 ligowych meczach Chelsea. Najpierw we wrześniu ubiegłego roku złamał rękę w nadgarstku, a dwa miesiące później przyplątał mu się uraz kolana, z którego nie wyleczył się w pełni do dzisiaj. W styczniu Brazylijczykowi udało się co prawda zanotować dwa występy w Premier League, lecz po nich ponownie znalazł się pod opieką klubowych lekarzy i fizjoterapeutów.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej reporterzy zapytali się trenera "The Blues" Antonio Contego o szanse rychłego powrotu Luiza na boisko.

- On jeszcze przez co najmniej trzy tygodnie znajdować się będzie poza grą. Wszystko to spowodowane jest przedłużającymi się problemami z kolanem prawej nogi - odpowiedział włoski szkoleniowiec.

W najbliższą niedzielę Chelsea zagra na własnym stadionie w derbach Londynu przeciwko Tottenhamowi. Największym zmartwieniem szkoleniowca "The Blues" jest właśnie zestawienie środka obrony, gdyż na wyczerpanie organizmu uskarża się z kolei Duńczyk Andreas Christensen. Do hitu 31. kolejki Premier League piąta w tabeli Chelsea przystąpi z pięciopunktową stratą do zajmującego jedną pozycję wyżej Tottenhamu.

Wojciech Malinowski

