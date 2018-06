Chelsea Londyn poluje na trenera swoich rywali

Slavisa Jokanović, który wprowadził w tym sezonie Fulham Londyn do Premier League, może poprowadzić Chelsea. Klub Romana Abramowicza szuka trenera po komplikacjach w negocjacjach z Maurizio Sarrim.

Zdjęcie Fulham manager Slavisa Jokanovic saw his side move into the top two in the Championship (Joe Giddens/PA) /PA Sport

Sytuacja w zachodnim Londynie jest wyjątkowo gorąca. Teoretycznie Chelsea spieszy się ze znalezieniem następcy Antonio Conte po tym, jak Włoch zajął z zespołem zaledwie piąte miejsce w ostatnim sezonie Premier League. Jednak z drugiej strony kontrakt trenera jeszcze nie wygasł (pozostał rok do końca umowy) i Chelsea liczy, że Conte znajdzie innego chętnego na swoje usługi. Zaoszczędzi wtedy 9 milionów euro, jakie musiałaby mu zapłacić, jeśli by go zwolniła.

Do tej pory wydawało się, że stery w ekipie ze Stamford Bridge przejmie Maurizio Sarri. Ten jest jednak związany z Napoli kontraktem, mimo że pod Wezuwiuszem rządzi już nowy trener – Carlo Ancelotti. Ta sytuacja rozsierdziła włodarzy Chelsea i zawieszono pertraktacje z Włochem. W efekcie do stołu negocjacyjnego zaproszono Jokanovicia.

Kandydatura Serba zdaje się być szokująca, ale ma nieliche podstawy. Po pierwsze szkoleniowiec osiągnął spory sukces wprowadzając w tym sezonie Fulham do Premiership. Jego drużyna weszła do ligi po barażach, ale uwagę przykuwa seria, dzięki której jego podopieczni wspięli się na pozycję pozwalającą na grę w barażach. Od 23 grudnia do 6 maja nie przegrali kolejnych 25 meczów, z których wygrali aż 20. Jego zatrudnienie w Chelsea odbiłoby się głośnym echem, gdyż kibice obu klubów z zachodniego Londynu, delikatnie mówiąc, za sobą nie przepadają. Nie odtrąca to jednak dyrektorów ze Stamford Bridge. Oni Jokanovicia pamiętają, gdyż jeszcze w takcie kariery pilkarskiej w latach 2000-02 rozegrał dla ”The Blues” 39 meczów w lidze.