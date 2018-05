Chelsea - Manchester United 1-0 w finale Pucharu Anglii

Chelsea pokonała Manchester United 1-0 (1-0) w rozegranym w sobotę na Wembley finale Pucharu Anglii. Zwycięskiego gola dla "The Blues" strzelił w 22. minucie z rzutu karnego Eden Hazard.

Finał 137. edycji najstarszych rozgrywek piłkarskich na świecie był ostatnią szansą dla obu tych drużyn na zdobycie trofeum w kończącym się sezonie. Piłkarze "Czerwonych Diabłów" po raz ostatni wygrali Puchar Anglii w 2016 roku, z kolei londyńczycy nie zwyciężyli w tych rozgrywkach od 2012 roku. Do szerokiego składu Manchesteru United powrócił Romelu Lukaku, lecz po wyleczeniu kontuzji Belg rozpoczął sobotnie spotkanie na ławce rezerwowych.

W pierwszych minutach swój cel osiągnęli podopieczni Antonio Contego. Zespół włoskiego menedżera cofnął się bowiem bardzo głęboko i swoich okazji szukał w kontratakach. Zmusił tym samym rywali do rozgrywania piłki w ataku pozycyjnym, co tradycyjnie nie było silnią stroną drużyn prowadzonej przez Jose Mourinho.

Portugalski szkoleniowiec od pierwszej minuty postawił na Andera Herrerę, który miał utrudniać życie Edenowi Hazardowi. W poprzednich starciach tych drużyn Hiszpanowi często udawało się poczynania Belga ograniczyć, lecz tym razem lider "The Blues" okazał się zbyt trudnym rywalem. Już w 10. minucie Hazard uciekł obrońcom United, lecz wtedy jeszcze jego strzał z ostrego kąta obronił nogami David de Gea.

W 22. minucie belgijski skrzydłowy dał swojemu zespołowi prowadzenie. Belg wykorzystał wtedy z wielkim spokojem rzut karny, który sędzia Michael Oliver podyktował za faul Phila Jonesa właśnie na nim. Angielski obrońca gonił w tej akcji Belga przez kilkadziesiąt metrów, lecz w decydującym momencie wykonał bardzo nieudany wślizg i mógł mówić o sporym szczęściu, że otrzymał żółtą, a nie czerwoną kartkę. Z kolei Hazard w jubileuszowym 300. występie dla Chelsea mógł cieszyć się z 89. gola.

Po zmianie stron ataki "Czerwonych Diabłów" zyskały na sile. Dwie okazje na doprowadzenie do wyrównania miał Marcus Rashford, lecz zarówno w 56. minucie, jak i w 72. jego strzały bronił Thibaut Courtois. W 63. minucie belgijskiego golkipera pokonał co prawda Alexis Sanchez, lecz sędziowie słusznie uznali, że dobijający strzał kolegi Chilijczyk znajdował się na pozycji spalonej.

Nieskuteczność Rashforda, a także słaby występ Jessego Lingarda spowodowały, że w ich miejsce w 70. minucie pojawili się Romelu Lukaku i Anthony Martial. Oni jednak również nie znaleźli sposobu na pokonanie znakomitego w sobotę Courtois, który do swoich udanych interwencji dodał obronę strzału z dystansu Nemanji Matica w 80. minucie.

Chelsea dowiozła zatem skromne zwycięstwo do końcowego gwizdka. Antonio Conte i jego piłkarze zdobyli po raz ósmy w historii klubu ze Stamford Bridge Puchar Anglii, co w jakiejś części osłodziło kibicom "The Blues" nieudany sezon w Premier League. Chelsea nie zakwalifikowała się bowiem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, za co posadą zapłacić może włoski menedżer.

Chelsea - Manchester United 1-0 (1-0)

Bramka: Eden Hazard (22. - karny)

Wojciech Malinowski