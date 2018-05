Chelsea nie będzie modernizowała stadionu

Klub angielskiej ekstraklasy piłkarskiej Chelsea Londyn potwierdził, że wycofał się z planów poważnej modernizacji stadionu Stamford Bridge położonego w zachodnim Londynie, w dzielnicy Hammersmith and Fulham.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Chelsea skradła Bednarkowi show Eurosport

Powodem - jak napisano w oficjalnym komunikacie - jest niekorzystny klimat inwestycyjny wokół tego projektu. Przewidywał on m.in. rozbudowę trybun do 60 tysięcy miejsc. Obecnie maksymalna pojemność obiektu to 42 tysiące.

Reklama

Według nieoficjalnych źródeł, powodem wstrzymania inwestycji są problemy właściciela klubu rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza, którego brytyjska wiza biznesowa nie została ostatnio przedłużona. Rosjanin jest właścicielem Chelsea od 2003 roku.

"Prace konstrukcyjne zostały obecnie całkowicie przerwane, ale w przyszłości być może będą wznowione" - poinformował klub.