Chelsea podjęła decyzję i zapłaci za Sarriego

Jak informują dzienniki ”Sportitalia” i ”Corriere del Mezzogiorno” Chelsea zdecydowała się zatrudnić Maurizio Sarriego. ”The Blues” zapłacą SSC Napoli 5 milionów euro za rozwiązanie kontraktu.

Chelsea od dawna rozgląda się za potencjalnym następcą Antonio Contego. Choć Włoch nadal nie został oficjalnie zwolniony, to zdaniem mediów na Wyspach Brytyjskich jego dni są już policzone. Głównym faworytem do jego zastąpienia był Maurizio Sarri, który po zakończeniu sezonu Serie A stracił stanowisko szkoleniowca Napoli na rzecz Carlo Ancelottiego. Jednak trener nadal miał ważny kontrakt z klubem, a właściciel ”Partenopei” Aurelio De Laurentiis powtarzał na każdym kroku, że nie puści go za darmo.

Według ostatnich doniesień włoskich dzienników Chelsea w końcu podjęła decyzję i zatrudni Sarriego w roli menedżera. Klub poczeka do 1 lipca, gdy ponownie aktywowana będzie klauzula odstępnego wynosząca 8 milionów euro. ”The Blues” chcą jednak zapłacić maksymalnie 5 milionów, ale w zamian za zaakceptowanie oferty zgodzą się na specjalny zapis w umowie zabraniający negocjacji z piłkarzami Napoli w letnim oknie transferowym. De Laurentiis nie chce, by wraz z Sarrim pracodawcę zmieniło kilku kluczowych zawodników i chce się w ten sposób zabezpieczyć.

Oprócz Sarriego Chelsea zasili jeszcze kilku Włochów. Nowym dyrektorem sportowym ma zostać Gianfranco Zola. Oprócz niego drużynę wzmocnią m.in. asystenci Giovanni Martusciello, Marco Ianni, Davide Losi, Massimo Nenci i Davide Ranzato. Wszyscy mieli usłyszeć, że muszą zapoznać się z terminarzem Premier League i odpowiednio rozplanować treningi.

