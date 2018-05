Chelsea ponownie wyda krocie na odprawy

Chelsea zapłaci spore odprawy aż ośmiu członkom sztabu szkoleniowego, jeśli zdecyduje się zwolnić Antonio Conte przed zakończeniem obowiązującego do 2019 roku kontraktu. Z tego powodu wcześniejsze pożegnanie się ze szkoleniowcem nie będzie wcale takie proste.

Conte przyszedł do Chelsea w 2016 roku i podpisał kontrakt wart 9 mln funtów rocznie. Sztab szkoleniowy Włocha uzupełniło sześciu rodaków, a gdy Steve Holland został asystentem Garetha Southgate’a w reprezentacji Anglii Roman Abramowicz zezwolił Conte na włączenie do sztabu jeszcze dwóch zaufanych osób.

Rosyjski właściciel londyńskiego klubu chciał w ten sposób okazać wsparcie trenerowi, który zaimponował w pierwszym sezonie i wywalczył w świetnym stylu mistrzostwo Anglii.

Ale sytuacja zaczęła się mocno psuć, kiedy szefowie Chelsea nie byli w stanie sprostać oczekiwaniom Conte na rynku transferowym, co doprowadziło do konfliktu jeszcze przed rozpoczęciem zakończonego właśnie sezonu.

Relacje na linii Conte - pracodawca mocno się pogorszyły, a kiepskie wyniki wpłynęły na całkowite popsucie mistrzowskiej atmosfery na Stamford Bridge. Jeśli wierzyć doniesieniom angielskich mediów, Conte raczej zostanie zwolniony, a razem z nim odejdzie cały sztab szkoleniowy.

Abramowicz popełnił więc ten sam błąd co w 2007 roku z Jose Mourinho oraz z Luizem Felipem Scolarim w 2009 roku, kiedy wypłacił ogromne odprawy całym sztabom szkoleniowym.

Chelsea wyciągnęła wnioski w 2009 roku. Kiedy na ławce trenerskiej usiadł Carlo Ancelotti, a w sztabie szkoleniowym byli Ray Wilkins, Holland oraz Paul Clement.

Dziennik "Daily Mail" napisał, że lojalni w stosunku do Conte Włosi stworzyli wewnętrzny krąg, w którym izolowali się od otoczenia i nikogo do siebie nie dopuszczali, co nie pomagało w budowaniu więzi z klubem, ale też przekładało się na kiepską atmosferę na treningach.

Gazeta twierdzi, że tak lojalny i mocny sztab szkoleniowy złożony wyłącznie z ludzi Conte pomógł trenerowi w przetrwaniu kryzysów w trakcie rozczarowującego sezonu, bo zwolnienie wiązałoby się z odejściem zbyt dużej grupy specjalistów, których trzeba by zatrudniać na nowo.

Chelsea zajęła w minionym sezonie piąte miejsce i wystąpi w fazie grupowej Ligi Europejskiej. 19 maja "The Blues" grają jeszcze finał Pucharu Anglii przeciwko Manchesterowi United i po tym spotkaniu powinna wyjaśnić się przyszłość Antonio Conte na Stamford Bridge.

