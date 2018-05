Chelsea przyspiesza negocjacje z Sarrim

Coraz więcej wskazuje na to, że plotki dotyczące przyszłości Maurizio Sarriego i jego przenosin do Chelsea wkrótce mogą okazać się prawdziwe. Według "La Gazzetta dello Sport" agent szkoleniowca SSC Napoli Alessandro Pellegrini spotkał się z przedstawicielami Chelsea, a wkrótce dojdzie do rozmów z samym trenerem. "The Blues" muszą zatrudnić Sarriego do 31 maja.

Odejście Sarriego z Napoli jest niemal przesądzone. Szkoleniowiec nie może dojść do porozumienia z właścicielem klubu Aurelio De Laurentiisem w sprawie przedłużenia umowy. Kością niezgody są pieniądze oraz długofalowa polityka transferowa. Dlatego bez względu na to, czy Napoli zdoła wygrać mistrzowski tytuł, 59-letni Włoch pożegna się z pracą.

Zdaniem "La Gazzeta dello Sport" największe szanse na zatrudnienie trenera ma Chelsea. Po sezonie Stamford Bridge opuści Antonio Conte, a Roman Abramowicz chce, by jego następcą został właśnie Sarri.



Pierwsze rozmowy z agentem szkoleniowca Pellegrinim już się odbyły. W kolejnych uczestniczyć ma sam Sarri. Co więcej nie brakuje głosów, że wstępny kontrakt został już podpisany, a obecnie obie strony ustalają kwestie transferowe.

Chelsea musi sfinalizować rozmowy z Sarrim do 31 maja. Do tego dnia aktywa będzie klauzula odstępnego opiewająca na 8 milionów euro. Po tym terminie Sarri nie będzie mógł zmienić pracodawcy bez zgody Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.



Jednak wszystkie strony powinny dojść do porozumienia. Ponoć doświadczony trener nakazał swoim współpracownikom, by zaczęli się uczyć angielskiego. Sam nie ma problemów z językiem Szekspira – nauczył się go lata temu, gdy pracował w banku.

Faworytem do zastąpienia Sarriego w Napoli jest Marco Giampaolo z Sampdorii. Mówi się również o Unaiu Emerym.

