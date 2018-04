Chelsea puściła Salaha jak Legia? Mourinho umywa ręce

W Polsce modne jest krytykowanie Legii Warszawa, która kiedyś nie znalazła 100 tys. euro na Mohameda Salaha, natomiast na Wyspach Brytyjskich fala krytyki spada Jose Mourinho. Za czasów Portugalczyka piłkarz sezonu Premier League był w Chelsea, ale jedynie ogrywał się na wypożyczeniach w Serie A. "The Special One" nie ma sobie nic do zarzucenia.

Do drużyny mistrza Polski Salah przymierzany był w 2011 roku. 19-letni Egipcjanin kosztował wtedy grosze, jednak tak jak Robert Lewandowski okazał się za słaby na Legię.

Na talencie Mohameda Salaha mieli się też nie poznać na Stamford Bridge. W brytyjskiej prasie trwa nagonka na ówczesnego menedżera Chelsea Jose Mourinho, choć portugalski menedżer przekonuje, że było inaczej.

- Ludzie mówią, że to ja sprzedałem Salaha. W rzeczywistości było odwrotnie. To ja kupiłem Salaha. To ja powiedziałem w Chelsea, żeby kupić Salaha - sprostował Jose Mourinho na antenie ESPN Brazil. - Trafił do klubu, kiedy ja prowadziłem Chelsea. Ale przyszedł do nas jako młody chłopak, który nie był gotowy ani fizycznie, ani psychicznie, ani mentalnie, a jeśli chodzi o kwestie kulturowe, to był całkowicie zagubiony. Wszystko było dla niego trudne - powiedział Portugalczyk.

Najlepszy piłkarz w Premier League był piłkarzem Chelsea w latach 2014-16, ale w barwach "The Blues" rozegrał tylko kilkanaście meczów. Jego kariera ruszyła z kopyta dopiero we Włoszech. Na wiosnę 2014/15 Salah został wypożyczony do Fiorentiny, a cały kolejny sezon spędził w Romie, która następnie wykupiła go za 15 mln funtów.

- Zdecydowaliśmy się go wypożyczyć, o co zresztą sam prosił. Chciał grać więcej, żeby dojrzeć. W związku z tym wysłaliśmy go do Fiorentiny, gdzie zaczął dojrzewać - tłumaczył Jose Mourinho, który konsekwentnie umywa ręce.

- To Chelsea postanowiła go sprzedać. Dlatego kiedy słyszę, że to ja go sprzedałem, jest to kłamstwo. Ja go kupiłem. Zgodziłem się, żeby go wypożyczyć, co moim zdaniem było mu potrzebne, jako że Chelsea już miała skrzydłowych. Niektórzy jak Willian czy Eden Hazard dalej są w klubie. Oni wszyscy już są na innym poziomie - bronił swojej decyzji.

- W rzeczywistości kupiłem Salaha, a nie sprzedałem Salaha, ale to nie ma znaczenia. Liczy się to, że jest to fantastyczny piłkarz. Bardzo się cieszę z jego osiągnięć, tym bardziej że on strzela wszystkim, tylko nie nam - dodał w swoim stylu "The Special One".

Latem zeszłego roku AS Roma sprzedała Mohameda Salaha do Liverpoolu już za 50 mln euro. Dziś jest wyceniany na 200 mln.