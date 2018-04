Chelsea - Tottenham 1-3. Antonio Conte nie składa broni, ale wbija szpilkę w klub

Starcie mistrza Anglii z wicemistrzem miało duży ciężar gatunkowy. Chelsea z Tottenhamem walczyli o miejsce w czołowej czwórce Premier League, gwarantujące udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. „The Blues” przegrali 1-3, a Antonio Conte mówi o stracie dużej szansy.

Zdjęcie Antonio Conte /PA Sport

Gdy na Stamford Bridge przyjeżdżał, będący w dobrej formie Tottenham, Chelsea mogła spodziewać się trudnego meczu. Tak też się stało, i mimo prowadzenia po golu Alvaro Moraty, to „Spurs” wygrali 3-1 i odskoczyli na 8 punktów w tabeli. Do końca sezonu Premier League zostało 7 kolejek.

Reklama

Oczywiście Antonio Conte nie składa broni i nie traci nadziei na dogonienie Tottenhamu. Jednocześnie włoski trener podkreślił, że ten sezon od początku był trudny, ze względu na obronę tytułu mistrzowskiego. - Walka o mistrzostwo nigdy nie jest łatwa, szczególnie w Anglii. W zeszłym sezonie wygraliśmy i być może mogliśmy zrobić więcej, by wzmocnić drużynę - przyznał były selekcjoner reprezentacji Italii.

- Nie zapominajmy, że dwa lata temu Chelsea skończyła na 10. miejscu. Staramy się zrobić wszystko jak najlepiej, dać radość naszym kibicom, ale czasami jest trudno - dodał.

- Bez wątpienia straciliśmy dziś szansę na zmniejszenie straty punktowej do Tottenhamu. Przed nami 7 kolejek i będziemy się starać. Na koniec rozgrywek zajmuje się miejsce, na które się zasłużyło przez cały sezon - podsumował Conte.

Do niedzielnego spotkania „Spurs” nie wygrali na Stamford Bridge od 30 meczów we wszystkich rozgrywkach. Trwało to 28 lat.

