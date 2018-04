Chelsea - Tottenham 1-3. Duma rozpiera Pochettino, powinna też piłkarzy

Menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino wezwał piłkarzy do bycia dumnymi po zwycięstwie nad Chelsea 3-1 w derbach Londynu. Spurs potrafili wygrać na Stamford Bridge po blisko 30 latach.

Zdjęcie Mauricio Pochettino (z lewej) i Antonio Conte /Getty Images

Mecz 32. kolejki Premier League między Chelsea a Tottenhamem miał podwójny ciężar, bo oba zespoły walczą o miejsce premiujące występem w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Choć to Alvaro Morata w 30. minucie otworzył wynik spotkania, później grali już tylko goście. Do remisu doprowadził Christian Eriksen, a później dwa gole dorzucił Dele Alli, zapewniając komplet punktów wicemistrzom Anglii.

Zwycięstwo Spurs na Stamford Bridge po 28 latach pozwala podopiecznym Mauricio Pochettino myśleć o grze w Champions League. - Po 28 latach, to bardzo ważna wygrana tutaj. Dziś wszyscy jesteśmy szczęśliwi - kibice, zawodnicy, jesteśmy też dumni - powiedział argentyński menedżer Tottenhamu.

- Zdominowaliśmy grę, ale Chelsea stworzyła sobie okazje i strzeliła gola. Jednak w drugiej połowie byliśmy dużo lepsi i zasłużyliśmy na zwycięstwo - ocenił Pochettino.

- W przerwie chcieliśmy coś zmienić, szczególnie odległości między formacjami, by szybciej operować piłką. Z perspektywy czasu decyzje okazały się słuszne. Moi piłkarze zasłużyli na pochwały, bo pokazali charakter. To dzień, by czuć się dumnym - podsumował Argentyńczyk.

Komplet punktów w rywalizacji mistrza z wicemistrzem z ubiegłego sezonu oznacza, że Tottenham ma osiem punktów przewagi nad piątą w tabeli Chelsea. Do końca sezonu 2017/18 zostało siedem kolejek.

