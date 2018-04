Chelsea - West Ham 1-1, Arsenal - Southampton 3-2

W niedzielę rozegrano dwa mecze 33. kolejki Premier League. Zwycięstwo zanotował Arsenal, który po zaciętym spotkaniu pokonał 3-2 Southampton. Punkty straciła za to Chelsea, która w derbach Londynu zaledwie zremisowała 1-1 z West Ham United.

Niedziela w Premier League rozpoczęła się o godz. 15:15 polskiego czasu, gdy na Emirates Stadium Arsenal rozpoczął mecz przeciwko Southampton. Pierwszy kwadrans niespodziewanie należał do mocno zagrożonych spadkiem gości, a swoją przewagę udokumentowali oni golem w 17. minucie. Strzelił go strzałem z bliskiej odległości Shane Long, który przy bliższym słupku wykorzystał niezrozumienie pomiędzy Petrem Czechem i Shkodranem Mustafim.

"Kanonierzy" wyrównali w 28. minucie. Do remisu doprowadził Pierre-Emerick Aubameyang, który wykorzystał zgranie piłki piętą przez Danny'ego Welbecka i posłał piłkę obok Alexa McCarthy'ego.

Dziesięć minut później do asysty Welbeck dołożył gola. Angielski napastnik miał w tej sytuacji sporo szczęścia, gdyż po jego uderzeniu z linii pola karnego piłkę podbił obrońca "Świętych" Maya Yoshida, w efekcie czego przelobowała ona golkipera gości.

W drugiej połowie gracze Southampton ambitnie dążyli do zdobycia przynajmniej punktu. Jeszcze w 62. minucie Peter Czech w znakomitym stylu obronił strzał głową oddany przez Dusana Tadica, lecz w 74. czeski bramkarz musiał ostatecznie wyciągnąć piłkę z siatki. Pokonał go wtedy Charlie Austin, który w polu bramkowym przyłożył nogę do zagrywanej wzdłuż bramki przez Cedrica Soaresa piłki.

Ostatnie słowo w niedzielę na Emirates Stadium należało jednak do piłkarzy Arsene'a Wengera. W 81. minucie dośrodkowanie na dalszy słupek Aleksa Iwobiego wykorzystał Welbeck, który strzałem głową zapewnił zwycięstwo "Kanonierom". Sędzia Andre Marriner przedłużył mecz o siedem minut i w doliczonym czasie gry pokazał dwie czerwone kartki. Najpierw obejrzał ją obrońca "Świętych" Jack Stephens, a następnie pomocnik Arsenalu Mohamed Elneny.

W drugim niedzielnym spotkaniu Chelsea podjęła na Stamford Bridge West Ham United. Pierwsza połowa nie dostarczyła zbyt wielu wrażeń, ale rozczarowani postawą swoich ulubieńców w ostatnich tygodniach kibice "The Blues" doczekali się gola. Strzelił go w 36. minucie Hiszpan Cesar Azpilicueta, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym "Młotów" powstałe po krótko rozegranym rzucie rożnym i dośrodkowaniu Victora Mosesa.

Po zmianie stron mocno pachniało drugim golem dla Chelsea. Piłkę w bramce gości udało się nawet umieścić w 59. minucie Alvaro Moracie, lecz w momencie zagrania kolegi Hiszpan był na minimalnym spalonym.

W poszukiwaniu wyrównującego gola trener "Młotów" David Moyes w 70. minucie wprowadził do gry Javiera Hernandeza. "Chicharito" już trzy minuty później doprowadził do ekstazy siedzących za bramką Chelsea kibiców West Hamu, gdy wykorzystał znakomite wycofanie piłki Austriaka Marko Arnautovica i precyzyjnym strzałem pokonał Thibaut Courtois.

Ostatni kwadrans nie przyniósł już zmiany rezultatu. Dużą zasługę w uratowaniu punktu dla gości miał często krytykowany w bieżącym sezonie Joe Hart, który znakomicie obronił strzały Marcosa Alonso i Oliviera Giroud. Remis 1-1 oznacza, że piłkarze Chelsea tracą już osiem punktów do czwartego miejsca w tabeli, ostatniego premiowanego grą w Lidze Mistrzów.

Chelsea - West Ham United 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Cesar Azpilicueta (36.), 1-1 Javier Hernandez (73.)



Arsenal - Southampton 3-2 (2-1)



Bramki: 0-1 Shane Long (17.), 1-1 Pierre-Emerick Aubameyang (28.), 2-1 Danny Welbeck (38.), 2-2 Charlie Austin (74.), 3-2 Danny Welbeck (81.)

