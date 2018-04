Chelsea - West Ham 1-1. Conte: Ten mecz był podsumowaniem sezonu w naszym wykonaniu

W derbach Londynu Chelsea zremisowała na własnym stadionie z West Hamem United 1-1. "The Blues" mieli dużą przewagę, ale nie byli w stanie wywalczyć kompletu punktów. Mecz wymownie podsumował menedżer Antonio Conte.

Chelsea objęła prowadzenie w 36. minucie po golu Cesara Azpilicuety. Gospodarze prowadzili grę i nic nie wskazywało na to, by "Młoty" doprowadziły do wyrównania. Wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi przyjezdnym udała się ta sztuka w 73. minucie, gdy Thibauta Courtoisa pokonał Javier Hernandez.

"The Blues" oddali w tym meczu aż 23 strzały, dwa razy Alvaro Morata zdołał skierować piłkę do bramki rywali, lecz dwukrotnie był na spalonym. Świetne sytuacje zmarnował również Willian.

- Ten mecz to idealne podsumowanie sezonu w naszym wykonaniu. Potrafimy stworzyć mnóstwo świetnych okazji, których nie możemy zamienić na gole - powiedział po remisie menedżer Chelsea Antonio Conte.

- To bardzo frustrujące. Co z tego, że nasza gra może się podobać, jeśli nie wykorzystujemy tylu doskonałych sytuacji. Mecz z West Hamem to nasz sezon w pigułce - dodał Włoch.

W ostatnich pięciu ligowych spotkaniach Chelsea wywalczyła zaledwie cztery punkty. Na sześć kolejek przed końcem "The Blues" zajmują piąte miejsce w tabeli, ale do czwartego Tottenhamu tracą aż 10 punktów.



Ekipa Contego strzeliła do tej pory najmniej goli w trwającym sezonie spośród sześciu czołowych drużyn (54).

