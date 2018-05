Claudio Ranieri: "W Arsenalu trzeba trzech lub czterech lat spokojnej budowy drużyny"

Media w Anglii czekają, aż sprawdzą się ich informacje i kontrakt z Arsenalem podpisze Unai Emery. Hiszpan ma zastąpić na stanowisku menedżera "Kanonierów" Arsene'a Wengera, który w Londynie pracował przez ostatnie 22 lata. - Nowy trener Arsenalu będzie potrzebował trzech lub czterech lat, by zbudować zespół praktycznie od nowa - powiedział Claudio Ranieri, były szkoleniowiec Leicesteru City.

Unai Emery odnosił spore sukcesy w Sevilli, a to zaowocowało zmianą pracy. Awansem, jakim było objęciem sterów w Paris Saint-Germain. Hiszpan trafił do Francji latem 2016 r. i w pierwszym sezonie przegrał walkę o mistrzostwo kraju z rewelacyjnym AS Monaco. W Lidze Mistrzów odpadł w 1/8 finału po horrorze z Barceloną.

W minionym już sezonie Emery i PSG z łatwością wygrali Ligue 1, ale w Lidze Mistrzów lepsi okazali się piłkarze Realu Madryt. Królewscy również wyrzucili paryżan na etapie najlepszej szesnastki Champions League. Hiszpański szkoleniowiec musiał pożegnać się z pracą w Parku Książąt. Jak donoszą angielskie media - Emery długo bezrobotny nie będzie. Bask ma objąć stery Arsenalu.

- Myślę, że nowy menedżer Arsenalu będzie potrzebował trzech lub czterech lat spokoju. To powinna być sumienna praca, by zbudować coś od nowa. Unai Emery to silna postać i dobry trener. Londyn może być dla niego odpowiednim miejscem. Zrobił wiele dobrego z PSG, ale musiał odejść. Tam jest obsesja na punkcie Ligi Mistrzów. Nie wygrasz jej, to cię nie ma - powiedział w rozmowie z telewizją Sky Sports News Claudio Ranieri, były trener Leicester City, z którym to wygrał Premier League w sezonie 2015/16.

Skb