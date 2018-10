Conte i Allegri kandydatami do zastąpienia Mourinho?

Jak informuje dziennik ”Daily Express” Jose Mourinho pozostanie menedżerem Manchesteru United do końca obecnego sezonu. Jednak po zakończeniu rozgrywek Portugalczyk ma opuścić Old Trafford, a wśród jego następców wymienia się Antonio Contego i Massimiliano Allegriego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli kolejny odcinek Wattsów. Wideo Eurosport

Dyrektor zarządzający United Ed Woodward zdaje sobie sprawę, że ponosi część winy za słabe wyniki zespołu, który nie został odpowiednio wzmocniony w letnim oknie transferowym. Jose Mourinho domagał się przede wszystkim dwóch środkowych obrońców, ale jego prośby nie zostały wysłuchane. Nie zmienia to faktu, że biorąc pod uwagę nazwiska obecne w składzie ”Czerwonych Diabłów” drużyna powinna grać zdecydowanie lepiej.

Reklama

Problem w tym, że ”The Special One” jest skonfliktowany z kilkoma piłkarzami i Woodward wie, że atmosferę uda się naprawić tylko wtedy, gdy z klubem pożegnają się m.in. Paul Pogba i Anthony Martial lub obecny menedżer. Według ”Daily Express” Mourinho nie zostanie zwolniony do końca sezonu, jednak w czerwcu będzie mógł szukać sobie nowego pracodawcy.

Głównymi kandydatami do zastąpienia Portugalczyka są Antonio Conte i Massimiliano Allegri. Pierwszy z wymienionych wkrótce może przejąć funkcję trenera w Realu Madryt, ale jeśli nie zostanie zatrudniony, to może liczyć na ofertę z Old Trafford. Natomiast Allegri po kilku latach spędzonych w Juventusie może poszukiwać nowych wyzwań, a takim bez wątpienia byłaby praca w Manchesterze United. Jego kandydatura nabrała na sile po ostatnim meczu Ligi Mistrzów, w którym ”Stara Dama” pokonała zespół Mourinho 1-0.

Po 9. kolejkach Premier League Manchester United zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów.

po