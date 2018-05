Cristiano Ronaldo transferową porażką Arsene'a Wengera

Dla odchodzącego po 22 latach z Arsenalu Londyn Arsene’a Wengera największą porażką jest brak zakontraktowania Cristiana Ronalda. Francuz miał możliwość zakupu gwiazdy światowego futbolu, ale nie dysponował wystarczającymi funduszami, choć teraz żałuje.

W trakcie wieloletniej przygody z Arsenalem francuski menedżer potrafił sprowadzić do Londynu gwiazdy światowej piłki. Podczas rządów w ekipie „Kanonierów” kupił Thierry’ego Henry’ego, Roberta Piresa, Cesca Fabregasa oraz Mesuta Oezila, ale w 2003 roku nie udało się sprowadzić na Highbury Cristiano Ronaldo, który wybrał wówczas Manchester United.

Portugalczyk poprowadził „Czerwone Diabły” do trzech tytułów mistrza Anglii, krajowego Pucharu oraz Ligi Mistrzów przed transferem do Realu Madryt w 2009 r. - Oczywistym graczem, który przychodzi mi na myśl jest Cristiano Ronaldo. Był tutaj z mamą. Pojawiło się jednak United z Carlosem Queirozem w roli asystenta. Zagrali ze Sportingiem, a Ronaldo był znakomity. Potem go sprowadzili - powiedział Wenger.

- Możecie sobie tylko wyobrazić, co by było gdybyśmy mieli Thierry’ego Henry’ego, a u jego boku Ronalda. Zmienilibyśmy historię, może i moją - dodał Francuz.

Jednocześnie 68-letni szkoleniowiec dodał, że nie był w stanie rywalizować z "Czerwonymi Diabłami" pod względem finansowym. Za portugalskiego skrzydłowego United zapłaciło 12 mln funtów. - W życiu zawsze są rzeczy, które można było zrobić inaczej. Jednak trzeba też wiedzieć, kiedy zrezygnować w negocjacjach. Jeszcze przy 4,5 mln funtów byliśmy w grze, ale 12 mln United było porażające - ocenił.