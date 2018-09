"Cristiano Ronaldo zrobił ze mnie lepszego piłkarza"

Pochwały z ust Mesuta Ozila doczekał się Cristiano Ronaldo. Panowie mieli okazję grać razem w Realu Madryt przez trzy lata. -Nigdy nie widziałem takiego profesjonalisty - przyznał rozgrywający Arsenalu.

Przez trzy lata Mesut Ozil i Cristiano Ronaldo dzielili szatnię na Santiago Bernabeu. Niemiecki pomocnik dobrze współpracował w przodzie z portugalskim gwiazdorem. Wspólnie z Realem Madryt wywalczyli mistrzostwo Hiszpanii oraz Copa del Rey. Wówczas nie udało się "Królewskim" sięgnąć po Ligę Mistrzów, co nadrobili z nawiązką w kolejnych latach.

Ozil regularnie dostarczał piłki Ronaldo przez co uznawany był za jednego z najlepszych asystentów na świecie. W 2013 roku niemiecki mistrz świata przeniósł się do Anglii, gdzie gra do dziś. Z kolei Portugalczyk latem w poszukiwaniu nowych wyzwań przeszedł do Juventusu Turyn.

- Ludzie pytają mnie, jak to jest grać z Cristiano Ronaldo. Zawsze wtedy odpowiadam, że nigdy nie widziałem takiej osoby. Pracuje bardzo ciężko, jako pierwszy przychodzi na trening i ostatni opuszcza boisko - powiedział Ozil.

- To wielki profesjonalista, który zawsze chce wygrywać. Nawet na treningach. Bardzo dobrze mi się z nim grało, bo zrobił ze mnie lepszego piłkarza. Poza boiskiem to super człowiek. Zapewniłem mu wiele asyst, ale to było łatwe. Nawet jeśli dostał dwa podania, to mógł strzelić dwa gole. Dlatego jest jednym z najlepszych zawodników w historii - opisał pięciokrotnego triumfatora Złotej Piłki.

Po transferze Ozila do "Kanonierów" Ronaldo miał być zły na decyzję klubu, mówiąc, że to piłkarz, który doskonale wie, jak się porusza na boisku.

W niedzielę CR7 w 4. kolejce zdobył dwie premierowe bramki w Serie A w rywalizacji z Sassuolo.