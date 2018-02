Ćwierćfinały Pucharu Anglii bez oczekiwanych hitów

W sobotni wieczór odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych Pucharu Anglii. Kibice jego wynikami mogą być rozczarowani, gdyż zabraknie w nim oczekiwanych przez nich hitowych spotkań. Najciekawiej zapowiada się starcie Leicester City z londyńską Chelsea.

Chociaż swoje mecze 1/8 finału tych rozgrywek rozegrają jeszcze m.in. Tottenham (w niedzielę) i Manchester City (w poniedziałek), to w Anglii tradycyjnie z losowaniem kolejnej rundy nie czekano na wyłonienie wszystkich uczestników.

Fani najstarszych rozgrywek piłkarskich na świecie zacierali ręce na myśl o możliwych hitach czekających ich w ćwierćfinale. W piątek awans do najlepszej ósemki wywalczyła przecież Chelsea, a w sobotę dołączył do niej Manchester United. Przy spodziewanych wygranych Tottenhamu i Manchesteru City dawało to chociażby szansę na pasjonująco zapowiadające się derby Londynu lub Manchesteru w walce o półfinał.

Tak się jednak nie stanie, gdyż w sobotnim losowaniu wszystkim czterem potentatom przypadli teoretycznie łatwiejsi rywale. Najtrudniejsze zadanie czeka zapewne piłkarzy Chelsea, gdyż o półfinał będą oni walczyć w wyjazdowym meczu przeciwko Leicester City.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Anglii:

Wigan lub Manchester City - Southampton

Leicester - Chelsea

Manchester United - Brighton Hove & Albion

Sheffield Wednesday lub Swansea City - Rochdale lub Tottenham

Mecze 1/4 Pucharu Anglii zostaną rozegrane w dniach 16-19 marca.

Wojciech Malinowski

