Daley Blind wróci do Ajaksu Amsterdam? Szansa jest, ale mała

Jeśli Ajax Amsterdam nie sprowadzi środkowego obrońcy Boca Juniors Lisandro Magallana, to spróbuje odzyskać wychowanka Daleya Blinda, który cztery lata temu przeniósł się do Manchesteru United.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Giovinco nie pomógł. Toronto przegrywa szalony mecz. Wideo Eurosport

28-letniego Blinda na Old Trafford sprowadzał z Ajaksu trener Louis van Gaal. Holender został zawodnikiem Manchesteru United przed sezonem 2014/2015. Początek nie należał dla niego do udanych, bo Blind doznał jesienią 2014 roku kontuzji kolana w meczu eliminacji Euro 2016 i pauzował do stycznia.

Reklama

Ale wyłączając urazy za rządów Van Gaala Blind był podstawowym zawodnikiem. Jego pozycja w drużynie osłabła, kiedy klub zwolnił trenera i zatrudnił Jose Mourinho.

- Robimy, co się da, ale to także zależy od innych stron - powiedział trener Ajaksu Erik ten Hag.



Chodzi w tym przypadku nie tylko o to, jak na ewentualny transfer zapatrywałby się Manchester United, ale również o to, czy uda się sprowadzić do Amsterdamu 24-letniego środkowego obrońcę Boca Juniors Lisandro Magallana.

- Wciąż o nim myślimy, ale to czy uda się go pozyskać wciąż nie jest jasne. Będzie to ktoś z dwójki Magallan - Blind, choć w tym momencie przyjście każdego z nich jest mało realistyczne - stwierdził.

Daley Blind w poprzednim sezonie rozegrał tylko siedem ligowych meczów, w tym cztery w podstawowym składzie. Wychowanek Ajaksu ma na koncie 54 występy w drużynie narodowej.

kip