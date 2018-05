Danny Welbeck na wylocie z Arsenalu Londyn

Arsenal Londyn wciąż w fazie dużych zmian. Po 22 latach pracę w Londynie zakończył Arsene Wenger. Jak głoszą angielskie media, francuskiego menedżera ma zastąpić Unai Emery. Pierwszą decyzją Hiszpana ma być pozbycie się Danny'ego Welbecka. Angielski napastnik ma za sobą kolejny przeciętny sezon, ale nie odstrasza to szefów Besiktasu Stambuł.

Welbeck to wychowanek Manchesteru United, który na Emirates trafił latem 2014 r. Arsenal zapłacił za niego siedemnaście milionów funtów.

Fani Arsenalu od początku nie byli zadowoleni z transferu Welbecka, uważając, że to nie jest gwarancja kilkudziesięciu goli w sezonie. Trzeba przyznać, że mieli racje, a samemu napastnikowi w zdobywaniu bramek na pewno nie pomagały liczne kontuzje. W trakcie czteroletniego pobytu w północnym Londynie Welbeck zagrał 112 spotkań. Zdobył piętnaście ligowych goli.

Zachwycił tylko raz. W Lidze Mistrzów. Welbeck strzelił hat-tricka w meczu fazy grupowej z Galatasaray Stambuł. To były początki Anglika w klubie z północnego Londynu. W tym sezonie w barwach Kanonierów wystąpił 43 razy. Zdobył w nich dziesięć goli i dołożył dwie asysty. Do siatki trafiał co 233 minuty.

Jeśli potwierdzą się doniesienia angielskich mediów i Unai Emery zostanie szkoleniowcem Arsenalu, jedną z jego pierwszych decyzji ma być sprzedaż Danny'ego Welbecka. Jak poinformował turecki portal "Fotospor", usługami angielskiego snajpera zainteresowani są szefowie Besiktasu Stambuł. Klub z Turcji jest już pogodzony z odejściem Andersona Talisci, a Welbeck miałby być zastępstwem dla Brazylijczyka.