David De Gea może zostać najlepiej opłacanym bramkarzem świata

Wydawało się, że podczas najbliższego lata Hiszpan zmieni otoczenie. David De Gea ponownie był przymierzany do Realu Madryt. Tymczasem jego obecny klub, a więc Manchester United zaproponował mu nowy kontrakt. 27-letni bramkarz ma zarabiać 21 milionów euro brutto za sezon. To kwota gwarantowana.

Hiszpan trafił do United w lipcu 2011 roku z Atletico Madryt. Od początku stał się podstawowym zawodnikiem "Czerwonych Diabłów". Trzy lata temu przedłużył umowę, która teraz wygasa 30 czerwca 2019 roku.

Działacze klubu z Old Trafford od kilku miesięcy prowadzili negocjacje w sprawie kolejnej renegocjacji kontaktu. Teraz wszystko wskazuje na to, że osiągnięto porozumienie.

Na jego mocy w ciągu następnych pięciu sezonów De Gea będzie zarabiał 21 milionów euro brutto.

Menedżer zespołu Jose Mourinho całkowicie ufa golkiperowi i chce go przekonać, aby ten nie odchodził do Realu. O zainteresowaniu klubu z Camp Nou plotkuje się od dawna.

Tak naprawdę, De Gea był bliski przejścia do drużyny z hiszpańskiej stolicy dwukrotnie podczas ostatnich letnich okienek transferowych. Wygląda na to, że wielkie pieniądze przekonają go do pozostania.

Hiszpan zostanie najlepiej opłacanym bramkarzem na świecie. Na drugim miejscu będzie teraz Manuel Neuer z Bayernu Monachium. Niemiec otrzymuje około 15 milionów euro za rok gry.

W United nie mają zamiaru oszczędzać na najlepszych piłkarzach. Zespół ma wkrótce podbić Ligę Mistrzów.

De Gea z reprezentacją jest w tej chwili na mistrzostwach świata w Rosji.