De Bruyne: Powtórzenie 100 punktów prawie niemożliwe

Kevin De Bruyne, pomocnik Manchesteru City uważa, że powtórne zakończenie sezonu Premier League z liczbą 100 punktów może być niemożliwe. „The Citizens” wywalczyli mistrzostwo w niesamowitym stylu, przegrawszy tylko w dwóch ligowych meczach.

Manchester City stał się pierwszą drużyną, która zdobyła 100 punktów w Premier League. Osiągnięcie zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę imponuje szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że rywale także dysponują ogromnymi budżetami i znakomitymi piłkarzami.

Niebywałe osiągnięcie zapewniła bramka Gabriela Jesusa z 94. minuty w ostatnim meczu sezonu na wyjeździe przeciwko Southampton .

- Wszyscy wiedzieliśmy, że 100 punktów to będzie coś niesamowitego i coś, co prawdopodobnie będzie bardzo trudno powtórzyć. To była ostatnia rzecz o jaką graliśmy i to coś niewiarygodnego, że osiągnęliśmy to w ostatniej minucie, ostatnim kopnięciu sezonu - cieszył się Kevin De Bruyne, kluczowy piłkarz w drużynie Guardioli.

- Udało się pobić rekord i to jest coś wyjątkowego. Trzycyfrowy wynik trudno uzyskać. To bardzo dużo znaczy, że mogłem być tego częścią - mówił.

W sezonie 2003/2004 Arsenal zakończył rozgrywki Premier League bez porażki, ale zdobył 90 punktów. Przez pierwszą część minionego sezonu zastanawiano się, czy City powtórzy wyczyn "Kanonierów". Nadzieje na to rozwiały się w połowie stycznia, gdy Liverpool po niesamowitym meczu, jako pierwszy pokonał późniejszych mistrzów 4-3. Poza "The Reds" udało się to tylko rywalom zza miedzy w derbach Manchesteru (2-3).

- Mamy najwięcej punktów w historii, co ciężko osiągnąć w tak trudnych rozgrywkach. Do tego przegraliśmy tylko 14 meczów (we wszystkich rozgrywkach) w całym sezonie i to również jest wyjątkowe - zaznaczył belgijski pomocnik.

W historii Premier League jedynie drużyny Manchesteru United i Chelsea zdołały obronić mistrzowski tytuł. Trener Guardiola przyznał, że będzie to niezwykle trudne, ale taki jest cel w przyszłym sezonie. - Zaczynamy od zera i zrobienie tego samego jest prawdopodobnie niemożliwe, ale spróbujemy - powiedział De Bruyne.



