De Bruyne: Reprezentacja Belgii nie może kopiować Manchesteru City

Ten sezon dla 26-letniego pomocnika jest wyjątkowo udany. Kevin de Bruyne świetnie spisuje się w Manchesterze City. Jego drużyna pewnie prowadzi w tabeli Premier League i nadal walczy w Lidze Mistrzów. – Nie jest jednak możliwe, alby takim samym systemem grała moja reprezentacja – mówi belgijski kadrowicz.

Zdjęcie Eden Hazard (z prawej) i Kevin de Bruyne /Getty Images

Jak na razie ekipa City ma już jeden tytuł na koncie. Zwyciężyła w Pucharze Ligi Angielskiej. W tym momencie jest także praktycznie pewna zdobycia mistrzostwa Anglii. W Lidze Mistrzów w ćwierćfinale zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę zmierzy się z Liverpoolem. Wydaje się, że najlepsza czwórka jest jak najbardziej możliwa.

W listopadzie selekcjoner reprezentacji Belgii Roberto Martinez zdecydował się na sprawdzenie w kadrze takiej samej taktyki, jak w City stosuje Guardiola. De Bruyne po zremisowanym 3-3 meczu z Meksykiem skrytykował pomysły trenera. Stwierdził, że to nie jest dobry system dla kadry.

Teraz ten temat wrócił. Belgia we wtorek zmierzy się w meczu towarzyskim z Arabią Saudyjską.

- To jest praktycznie niemożliwe. Po pierwsze, trenera ma swoje pomysły. Po drugie, zawodnicy muszą być w stanie, aby grać w takim systemie. Każdy reprezentant Belgii występuje w zespole, który ma inną taktykę. Po trzecie, w City mamy możliwość i czas, aby dostosować i udoskonalać nasz system. W kadrze mamy na to tylko tydzień albo dwa. To zbyt krótko na odpowiednie wytrenowanie takiej taktyki. Musimy stworzyć własny system – powiedział de Bruyne.

- Wytyczne muszą być jasne. Tak, aby wszyscy szli w tym samym kierunku. To, czy jeden zawodnik idzie do przodu, a inny do tyłu, musi zależeć tylko od trenera. Jestem przekonany, że selekcjoner może wymyślić odpowiedni system dla nas – dodał Belg.

Podczas mistrzostw świata w Rosji przeciwnikami Belgów w grupie będą Anglicy, Panamczycy oraz Tunezyjczycy.