De Gea zostanie w Manchesterze United? Mourinho nie jest tego pewny

Trzy lata temu David de Gea był bliski transferu do Realu Madryt. Piłkarz już nawet przesłał wymagane dokumenty, ale uczynił to zbyt późno, na skutek czego zamknęło się okienko transferowe w La Liga i Premier League. Teraz bramkarzowi znacznie bliżej niż na Półwysep Iberyjski jest do Włoch, ale "Czerwone Diabły" robią wszystko, aby go zatrzymać.

Kontrakt Hiszpana z United wygasa w połowie 2019 roku. W umowie znajduje się klauzula o możliwości jej przedłużenia o 12 miesięcy, ale nie wiadomo, czy klubowi uda się z niej skorzystać. Zainteresowany takim rozwiązaniem byłby Jose Mourinho, który nie bierze jednak udziału w rozmowach z zawodnikiem.

- Nie jestem pewien, jak to się zakończy. Nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa w języku angielskim, dlatego zobaczymy co się stanie. Tylko klub oraz David wraz ze swoimi ludźmi wiedzą, jak przebiegają rozmowy - stwierdził Portugalczyk w rozmowie ze "Sky Sports News".

Mourinho ma nadzieję, że perspektywa walki o kolejne cele pomoże de Gei w podjęciu decyzji. - Wszyscy wiedzą, jak dobry jest David i jak potrzebny zespołowi. Jeśli klub chce być lepszy, to bardzo ważne będzie pozostawienie w zespole piłkarza - dodaje "The Special One".

De Gea piłkarzem United jest od 2011 roku, gdy przeniósł się z Atletico Madryt. Łącznie w różnych rozgrywkach wystąpił w 327 meczach "Czerwonych Diabłów", zdobywając mistrzostwo Anglii oraz Puchar Anglii.

