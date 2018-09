Dele Alli nie zdąży na mecz z Liverpoolem

Tottenham Hotspur zmierzy się z Liverpoolem w sobotnim hicie Premier League i będzie osłabiony brakiem pomocnika Dele Allego. Jeden z najlepszych zawodników w składzie londyńskiej drużyny nie zdążył wyleczyć kontuzji mięśnia dwugłowego uda.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Irlandia 1-1. Dublerzy zawiedli, Klich na plus. Wideo Eurosport

- Jestem rozczarowany, bo będzie nam go brakowało w tym spotkaniu i prawdopodobnie z Interem w Lidze Mistrzów we wtorek, ale to nic wielkiego - przekonywał trener Tottenhamu Mauricio Pochettino.

Reklama

Dalej kontuzjowany jest również bramkarz i kapitan drużyny Hugo Lloris, którego uraz może jeszcze wykluczyć na kilka tygodni. Jego miejsce zajmie 34-letni Holender Michel Vorm.

Liverpool przyjedzie do Londynu rozpędzony czterema zwycięstwami w czterech meczach. W poprzedniej kolejce humory w Tottenhamie pogorszyły się za sprawą porażki z Watfordem. Pochettino ostatnie spotkanie określił mianem "głośnego sygnału alarmowego".

- Myślę, że stać nas na pokonanie każdego rywala, ale oczywiście mecz w sobotę będzie zupełnie inny od tego w poprzednim sezonie - ocenił argentyński szkoleniowiec, mając na myśli zwycięstwo 4-1 z października ubiegłego roku.

- Na zwycięstwo trzeba zasłużyć i trzeba grać na wysokim poziomie z wiarą w swoje umiejętności. Liverpool to jedna z najlepszych drużyn w Europie, nie tylko w Anglii, która ma dobrych piłkarzy, świetnego menedżera i oczywiście to spotkanie wymaga od nas włożenia dużej ilości energii - mówił.

Kibice Tottenhamu martwią się o formę superstrzelca Harry'ego Kane'a, który w ostatnich spotkaniach nie błyszczał, co wywołało pytania o przemęczenie zawodnika po mistrzostwach świata w Rosji.

- Kiedy taki napastnik nie trafia do siatki, to zawsze szukacie powodów, ale ja myślę, że on czuje się dobrze. Mówimy o Harrym Kanie, więc wszyscy oczekują, że w każdej akcji zrobi różnicę. Znamy go bardzo dobrze, pracowaliśmy z nim przez cztery lata i ta sytuacja zupełnie nas nie martwi. Wszystko jest pod kontrolą - podkreślił Mauricio Pochettino.

kip