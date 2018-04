Dennis Wise namawia Chelsea na pozyskanie Jacka Wilshere'a

Były pomocnik Chelsea Dennis Wise uważa, że klub ze Stamford Bridge powinien sprowadzić latem Jacka Wilshere'a. Angielskiemu pomocnikowi z końcem czerwca wygasa kontrakt z Arsenalem i można pozyskać go na zasadzie wolnego transferu.

26-latek nie doszedł do porozumienia z "Kanonierami" w kwestii nowej umowy. Jego dotychczasowy klub zaproponował mu zarobki niższe od obecnych 120 tysięcy funtów tygodniowo, na co wpływ miały liczne kontuzje, które w ostatnich latach trapiły klubowego wychowanka. Wilshere nie zgodził się jednak na takie warunki i chociaż zdaniem mediów dał jeszcze szansę Arsenalowi na złożenie korzystniejszej propozycji, to coraz więcej wskazuje na jego odejście latem.

Legendarny pomocnik Chelsea Dennis Wise uważa, że jego były klub powinien to wykorzystać i sprowadzić Wilshere'a na Stamford Bridge.

- Jeżeli Chelsea będzie chciało sprowadzić nowego pomocnika, to zdecydowanie wziąłbym Jacka Wilshere'a. Jest do wzięcia za darmo, ma dopiero 26 lat, a w ostatnich miesiącach pokazał, że jest w stanie osiągnąć pełnię fizycznej formy - powiedział były piłkarz "The Blues".

- Latem minionego roku klub zapłacił duże pieniądze za Danny'ego Drinkwatera i Tiemoue Bakayoko, a w mojej opinii Wilshere jest lepszy od obu tych piłkarzy. Gdyby był u nas teraz, to grałby obok N'Golo Kantego w środku pola - dodał Wise, który występował w Chelsea w latach 1990-2001.

Wcześniej angielskie media pisały o zainteresowaniu pozyskaniem Wilshere'a ze strony Liverpoolu i Evertonu. Z kolei w ostatnich dniach pojawiła się sugestia, że chcieliby go sprowadzić również działacze Wolverhampton Wanderers, który to klub po sześciu latach powróci w szeregi drużyn Premier League.

Wojciech Malinowski

