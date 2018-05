Derby County zrobiło mały krok w stronę Premier League

Jednobramkową zaliczkę przed rewanżowym meczem półfinałowym baraży wywalczyli piłkarze Derby County w rywalizacji z Fulham. Jedynego gola w spotkaniu na Pride Park strzelił Cameron Jerome. Rewanż na Craven Cottage już w najbliższy poniedziałek.

Zdjęcie Cameron Jerome /Getty Images

Derby County zakończyło sezon regularny Championship 13 punktów za piątkowym rywalem. Fulham niewiele zabrakło, by wywalczyć bezpośredni awans do Premier League. „Barany” po raz trzeci rywalizują w barażach w ostatnich 5 latach. Fulham natomiast dopiero 4. raz w historii występowało w play-offach i drugi raz z rzędu. Do tej pory, zawsze drużyna z Londynu przegrywała w półfinałach.

Reklama

Spotkanie rozpoczęło się od kontrowersyjnej sytuacji. Zdaniem gości w 3. minucie Curtis Davies zagrywał piłkę ręką, jednak sędzia Roger East nakazał grać dalej. Akcje rozgrywali „The Cottagers”, a piłkarze Gary’ego Rowetta nastawili się na kontrataki, które były groźniejsze.

Radość kibicom zgromadzonym na Pride Park dał w 34. minucie Cameron Jerome. Akcję ładnie na skrzydło rozegrał Tom Huddlestone, pięknie dośrodkował Craig Forsyth, a rosły napastnik przepchnął Matta Targetta i strzałem głową pokonał Marcusa Bettinellego. Dla Jerome’a było to piąte trafienie w ostatnich 4 meczach. Pierwszy celny strzał „The Rams” i od razu bramka. To się nazywa precyzja.

Zdecydowana przewaga w posiadaniu piłki gości nie przełożyła się na wynik pierwszej połowy. Po zmianie stron obraz gry nie zmienił się. Fulham cały czas napierało, co mogło zakończyć się golem. Najbliżej był Kevin McDonald. Po jego strzale zza pola karnego piłka odbiła się od poprzeczki. Wydaje się, że bez szans na udaną interwencję byłby Scott Carson. Dużą pracę wykonał, grając tyłem do bramki, Aleksandar Mitrović. Wypożyczony z Newcastle napastnik dwoił się i troił, podobnie jak rewelacyjny w tym sezonie 17-letni Ryan Sessegnon, ale byli nieskuteczni.

Zmiany przeprowadzone przez trenera Slavisę Jokanovicia nie przyniosły zamierzonego efektu i to Derby z jednobramkową zaliczką przystąpią do meczu rewanżowego. Okazję do rehabilitacji piłkarze z Londynu będą mieli już w najbliższy poniedziałek na Craven Cottage.