Derby Manchesteru. Zwycięstwo z Juventusem idealne dla United

Ander Herrera, pomocnik Manchesteru United, uważa, że niespodziewane zwycięstwo nad Juventusem w Lidze Mistrzów pozytywnie wpłynie na nastawienie psychiczne drużyny przed niedzielnymi derbami z Manchesterem City.

"Czerwone Diabły" po odejściu Sir Aleksa Fergusona to zespół szukający nowej tożsamości. Przez prawie 30 lat dawał ją wyrazisty szkocki menedżer, ale w nowej rzeczywistości nie ma takiej osoby. Manchesterowi United, który od pięciu lat zawodzi pod względem sportowym, krytycy zarzucają bardzo często brak charakteru.

W ostatnim meczu z Juventusem w Lidze Mistrzów należało się spodziewać, że znacznie bardzo doświadczona turyńska drużyna zwycięży, co też uczyniła na Old Trafford w pierwszym grupowym spotkaniu. Gospodarze prowadzili nawet w środę 1-0 po pięknej bramce Cristiana Ronalda, ale ku zaskoczeniu wszystkich "Czerwone Diabły", jak za dawnych lat, strzeliły w końcówce dwa gole i wygrały.

Teraz przed United niezwykle prestiżowe starcie z City w derbach Manchesteru. Lokalny rywal, będący przez większość wspólnej historii w cieniu, zajął pozycję ekipy z Old Trafford. Teraz większość klubów boi się właśnie "The Citizens".

- Jak wygrywasz, to do następnego meczu przygotowujesz się bardziej optymistycznie. Jesteśmy prawdziwym Manchesterem United, w trudnych momentach także. Ostatnie wyniki dobrze na nas podziałały, dały dobrą energię. Ale to nowy mecz i nowa sytuacja. To prawda, że oni są faworytem. Są w niebywałej formie, ale to jest Manchester United i stać nas na wszystko - powiedział Ander Herrera, pomocnik United.

- Kiedy grasz w największym klubie w Wielkiej Brytanii i jednym z największych na świecie, to musisz być przyzwyczajony do presji. Piłkarze Manchesteru United muszą mieć odpowiednią osobowość, by sobie z tym radzić. Prawda jest taka, że gdy nasi rywale w Premier League przegrywają, to się tak dużo o nich nie pisze, ale kiedy my przegrywamy to jest odwrotnie - zauważył.

Podrażniony krytyką zespół United zaczyna się odgryzać, odwrócenie losów spotkania z Juve było tylko kolejnym tego przykładem. Gracze z Old Trafford nie chcą uchodzić już chyba za naczelne pośmiewisko angielskich fanów, bo już w trzecim w ostatnich tygodniach spotkaniu udało im się z powodzeniem odrobić straty.

- Jestem tu od pięciu lat. Prasa codziennie pisała to samo od czasów van Gaala. Kiedy przyszedł Mourinho jest tak samo, a zdobyliśmy trofea. Pewnego dnia, gdy przyjdzie inny menedżer, będzie tak samo - zaznaczył Hiszpan.

