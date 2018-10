Deschamps o sytuacji Pogby: Nie jestem Jose Mourinho

Paul Pogba był kluczowym zawodnikiem reprezentacji Francji, która latem sięgnęła w Rosji po mistrzostwo świata. Tymczasem w Manchesterze United utalentowany pomocnik zawodzi i jest mocno krytykowany, a do tego nie umie znaleźć wspólnego języka z trenerem Jose Mourinho. Selekcjoner Francuzów Didier Deschamps jest jednak spokojny o formę Pogby.

Pogba, który w tym sezonie strzelił dla United cztery gole we wszystkich rozgrywkach, stracił funkcję wicekapitana. Do tego część kibiców i ekspertów oskarża go o brak zaangażowania.

Trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho nie umie dotrzeć do najbardziej utalentowanego zawodnika w swojej drużynie. W mediach szeroko komentowano nagranie z treningu, kiedy portugalski trener nie chciał podać ręki francuskiemu piłkarzowi. Mina Pogby w tej sytuacji wiele mówiła o ich relacjach. 25-letni zawodnik otrzymał od klubu zakaz rozmawiania z dziennikarzami.

11 i 15 października reprezentacja Francji zmierzy się towarzysko z Islandią i zagra mecz Ligi Narodów przeciwko Niemcom. Pogba otrzymał powołanie od trenera Didiera Deschampsa, co może być dla niego dobrą odskocznią od klubowych problemów.

- W ogóle nie martwię się o jego formę. Nie jestem Jose Mourinho - stwierdził w czwartek trener mistrzów świata.

- Nie chcę się mieszać w ich relacje, z Paulem sprawa jest jasna i pewne rzeczy trzeba odpowiednio wyważyć. Ustawienie jest inne, kiedy przychodzi do gry w reprezentacji Francji - dodał.

Deschamps powołał też do kadry Ousmane'a Dembele z FC Barcelona, ale nie chciał go specjalnie chwalić.

- Ousmane miał dobry start w Barcy. Strzelał kluczowe gole, ale musi utrzymać regularność. Wszystko zależy od niego, czy będzie umiał sprostać wszystkim wymaganiom futbolu na najwyższym poziomie, a ja nie myślę, by był w pełni tego świadomy - ocenił trener.

