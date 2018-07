Dimitri Payet znowu kocha West Ham United?

To może być jeden z najbardziej zaskakujących transferów tego lata. Angielskie media poinformowały bowiem w piątek, że Francuz Dimitri Payet chciałby wrócić do West Ham United zaledwie półtora roku po tym, gdy wymusił na działaczach "Młotów" odejście do Olympique Marsylia.

Zdaniem dziennika "Guardian" to sami agenci 31-letniego piłkarza nawiązali kontakt z klubem z Londynu. Jest to o tyle szokujące, że w ostatnich dniach stycznia 2017 roku Payet zażądał odejścia do Olympique Marsylia i stwierdził przy tym, że walka o utrzymanie jest "nudna". To oczywiście bardzo nie spodobało się nie tylko kibicom "Młotów", ale i szefom klubu, którzy zachowanie swojej największej gwiazdy określili jako "zdradę".

W ostatnich dniach Francuz, który z powodu kontuzji odniesionej w finale Ligi Europy przeciwko Atletico Madryt stracił szansę wyjazdu na mistrzostwa świata w Rosji, prywatnie skontaktował się z kilkoma byłymi kolegami z drużyny i sondował, czy zgodziliby się na jego powrót. To samo uczynił również nowy menedżer West Hamu Manuel Pellegrini, który miał otrzymać pozytywną opinię od najbardziej doświadczonych piłkarzy londyńskiej ekipy.

Oprócz przeszłości problemem w finalizacji transferu może być również jego cena, gdyż nieoficjalnie uważa się, że działacze z Marsylii zażądają za Payeta powyżej 25 milionów funtów, które zapłacili za niego półtora roku temu. Piłkarz o takim profilu bardzo jest jednak West Hamowi potrzebny. Z powodu kontuzji kolana najprawdopodobniej cały sezon straci bowiem Argentyńczyk Manuel Lanzini, najbardziej kreatywny piłkarz "Młotów" w minionym sezonie.

Niezależnie od rozwoju sytuacji z Payetem angielskie media są przekonane, że w ciągu najbliższych dni trzyletnią umowę z West Hamem podpisze Jack Wilshere, któremu z końcem czerwca wygasł kontrakt z Arsenalem.

Wojciech Malinowski