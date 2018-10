Dwóch Hazardów to za mało. Chelsea chce trzeciego!

Eden Hazard od kilku sezonów jest kluczową postacią w Chelsea. Kontraktem z „The Blues” związany jest również jego brat, Kylian. Bardzo prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości na Stamford Bridge trafi 15-letni obecnie Ethan Hazard.

Eden to absolutnie światowa czołówka. W Chelsea występuje od 2012 roku i ciężko wyobrazić sobie drużynę z niebieskiej części Londynu bez niego. Rok temu dołączył do niego młodszy o cztery lata Kylian, jednak nie zdołał on jeszcze zadebiutować w Premier League, a obecnie jest wypożyczony do Cercle Brugge.



„The Mirror” informuje, że „The Blues” rozpoczęli starania o pozyskanie najmłodszego z braci - Ethana Hazarda.

15-letni zawodnik obecnie występuje w belgijskim AFC Tubize. Ponoć jest on na radarze innych wielkich europejskich klubów.

Co ciekawe, Chelsea w swoim CV ma również czwarty z braci Hazardów, Thorgan. Terminował on w rezerwach klubu ze Stamford Bridge w latach 2012-2015. Teraz jest podstawowym graczem Borussii Moenchengladbach.