Eden Hazard rozdarty między Chelsea Londyn a Realem Madryt

Gwiazdor reprezentacji Belgii i Chelsea Londyn Eden Hazard mówi, że jest rozdarty między podpisaniem nowej umowy z "The Blues" a "wymarzonym" przejściem do Realu Madryt.

Hazard ma jeszcze dwa lata ważny kontrakt z Chelsea, ale w lecie głośno było o jego transferze do Realu. Ostatecznie 27-letni pomocnik został na Stamford Bridge. W tym sezonie Premier League spisuje się znakomicie. W ośmiu meczach strzelił aż siedem goli i jest liderem klasyfikacji strzelców. Swoją grą w dużym stopniu przyczynił się do tego, że "The Blues" są w czołówce tabeli. Podopieczni Maurizio Sarriego mają tyle samo punktów co Manchester City i Liverpool.



"Nie chcę mówić, że podpiszę nową umowę z Chelsea, a później tego nie zrobię. Oczywiście, że patrzę pod kątem swojej kariery, ale chcę także jak najlepiej dla klubu, który dał mi wszystko. Zobaczymy, co się wydarzy. Czasami budzę się rano i myślę, że chcę odejść z klubu, a innym razem chcę zostać. To trudna decyzja, bo chodzi o moją przyszłość" - stwierdził Hazard.



Hazard uważa, że ma przed sobą jeszcze jeden duży transfer, a Real określa jako "najlepszy klub na świecie". "Nie chcę dziś kłamać. Od dziecka marzyłem o grze w tym klubie. Nie chcę o tym rozmawiać codziennie. bo nie mam na to czasu. Ale wkrótce porozmawiamy o mojej przyszłości" - zakończył.



Hazard broni barw Chelsea od 2012 roku. Na Stamford Bridge przeszedł z francuskiego Lille. Transfermarkt wycenia wartość Belga na 120 milionów euro.

