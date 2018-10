Eden Hazard skupia się na drużynie, nie na sobie

Belgijski pomocnik imponuje formą na angielskich boiskach. Między innymi dzięki jego dyspozycji Chelsea zajmuje wysokie 3. miejsce ze stratą 3 punktów do lidera. Eden Hazard spokojnie podchodzi do swej formy i myśli o celach drużynowych.

Eden Hazard podtrzymał świetną formę z mistrzostw świata i aktualnie znajduje się być może w najlepszym momencie swej kariery. Jego występy w Chelsea pod wodzą Maurizio Sarriego olśniewają kibiców, bo ofensywny styl drużyny idealnie pasuje Belgowi. Wystarczy zaprezentować statystyki, które są imponujące. W 7 ligowych występach 27-letni pomocnik strzelił 6 goli, ale jak sam mówi, nie to jest najważniejsze.

- Jeśli strzelam to dobrze, ale jeśli nie zdobywam bramek, a gram dobrze to jeszcze lepiej. Jedyne, czego potrzebuję to zwycięstwa zespołu - przyznał Hazard, który jako pierwszy w historii belgijski piłkarz znalazł się w jedenastce FIFPro, a przez wielu uznawany jest za najlepszego zawodnika tego sezonu Premier League.

Hazard nie jest zainteresowany indywidualnymi wyróżnieniami. - Nie interesuje mnie to, czy obecnie jestem najlepszy. W lidze angielskiej jest wielu znakomitych piłkarzy, Aguero jest jednym z nich, jest przecież De Bruyne, który ma teraz kontuzję. Można tak wymieniać. Mo Salah był najlepszy przed rokiem, a mój kolega N’Golo także jest wśród czołowych piłkarzy - ocenił Belg.

Pomocnik wiele miejsca poświęcił kolegom z ekipy „The Blues”, m.in. najdroższemu bramkarzowi w historii, który za prawie 72 mln funtów trafił latem na Stamford Bridge z Atlethicu Bilbao. - To znakomity specjalista w swoim fachu, jest młody i ma wielkie możliwości. Straciliśmy najlepszego golkipera świata, ale moim zdaniem mamy w tym sezonie silniejszy zespół niż w poprzednim - dodał brązowy medalista tegorocznego mundialu.