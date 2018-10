Emery: Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej

Nic nie zaspokaja ambicji Unaia Emery'ego. Nawet jedenaście kolejnych zwycięstw. - Każdy mecz to okazja do samodoskonalenia - menedżer Arsenalu powiedział po pokonaniu Sportingu 1-0 w Lizbonie w Lidze Europy.

Nie ma w piłkarskiej Europie drużyny tak imponującej obecną formą jak "Kanonierzy". Hiszpański szkoleniowiec, który przejął schedę po odchodzącym po 22 latach rządów Arsenie Wengerze, natrafił na początkowe problemy w północnym Londynie i musiał się z nową drużyną poznać, lecz gdy tylko dotarł do głów zawodników, to ci zaczęli grać niemal perfekcyjnie. No właśnie, niemal perfekcyjnie. Według byłego opiekuna Paris Saint-Germain przed nim i jego piłkarzami jeszcze sporo pracy.

- Każdy wieczór, każde popołudnie jest okazją do poprawy różnych elementów gry. I to jest właśnie jeden z nich – na czwartkowej pomeczowej konferencji odpowiedział, gdy jeden z dziennikarzy zapytał się go o przyczyny słabszej postawy Arsenalu w pierwszych połowach spotkań.



- Rozmawialiśmy jeszcze przed meczem w szatni o naszych celach. I być może na dziś głównym są właśnie słabsze początki. Niemniej najważniejsze jest, że gdy już schodzimy na przerwę, to rozmawiamy między sobą i analizujemy grę. I, jak widać, wyciągamy wnioski – zauważył trzykrotny zwycięzca Ligi Europy z Sevillą.

Jak na razie ospała reakcja londyńczyków na pierwszy gwizdek sędziego nie wpływa na boiskową sytuację po ostatnim. Nikt oczywiście w czołowych ligach Starego Kontynentu podobną serią jedenastu zwycięstw z rzędu pochwalić się nie może, a warto też zwrócić uwagę, że w jej trakcie piłkarze Emery’ego strzelili zatrważająca liczbę aż 31 goli.