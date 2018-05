Everton FC sięgnął po Marcela Brandsa

Marcel Brands zastąpił Steve'a Walsha na stanowisku dyrektora sportowego Evertonu. 56-letni Holender wcześniej przez osiem lat z powodzeniem pełnił podobną funkcję w PSV. Teraz na zwycięskie tory ma wprowadzić "The Toffees".

Brands jest świeżo po zdobyciu mistrzostwa Holandii. Był to trzeci tytuł zespołu z Eindhoven w czterech ostatnich latach. Markę w Eredivisie Marcel Brands zaczął wyrabiać sobie w RKC Waalwijk i AZ Alkmaar.

W Evertonie Brands zastąpi Steve'a Walsha. Były skaut Leicester City przyszedł do Evertonu w 2016 roku, ale mimo wydania 150 mln funtów na zawodników pokroju Gylfiego Sigurdssona, Michaela Keane'a czy Jordana Pickforda "The Toffees" nie osiągnęli zamierzonego celu. Sezon 2017/18 zakończyli dopiero na ósmym miejscu, co oznacza, że w przyszłym roku ominą ich europejskie puchary.

- Musimy walczyć o zaszczyty w Premier League - zapowiedział odważnie na powitanie Marcel Brands, któremu bardzo podoba się pasja kibiców Evertonu, jak i ambitne plany właściciela klubu.

Pracę na Goodison Park Marcel Brans rozpocznie 1 czerwca. Jednym z jego pierwszych zadań będzie znalezienie nowego menedżera. Mimo ważnego jeszcze przez rok kontraktu i wyciągnięcia zespołu z 13. miejsca w tabeli w środę ze stanowiskiem pożegnał się niemiłosiernie krytykowany przez kibiców Sam Allardyce. Głównym kandydatem do objęcia schedy po "Big Samie" ma być znany z Hull City i Watfordu Marco Silva.